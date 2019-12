200 de familii nevoiaşe din comuna Săvârşin, judeţul Arad, vor avea un Crăciun mai îmbelşugat, mulţumită celor 400 de pachete cu daruri primite astăzi, luni, din partea Familiei Regale. Conform tradiţiei, Familia Regală a României petrece Crăciunul la castelul regal de la Săvârşin, în judeţul Arad.

Fotografii de la eveniment aici sau dă click pe fotografia de mai jos.

Încă înainte de prânz, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a ţinut să le ureze personal localnicilor sărbători fericite. A pregatit pachete cu bunătăţi din care nu au lipsit alimentele, dar și produse de igienă, printre care detergenți si impreuna cu sora sa ASR Sofia, le-a dus ajutoare celor nevoiasi. Exact așa cum făcea și Regele Mihai, care a și instituit această tradiție.

Pentru localnici cadourile primite sunt o mare bucurie.

Emoţiile au fost mari. Pentru Familia Regală a României a devenit deja o tradiţie să viziteze localncii din Săvârşin, de Crăciun. În anii trecuţi, când era în putere Regele MIhai I mergea personal să le ducă daruri oamenilor din zonă, iar apoi când starea de sănătate l-a ținut pe Regele Mihai la reședința din Elveția, tradiția a fost constinuată de Principesa Moștenitoare, actualul Costode al Coroanei, Majestatea Sa Margareta.

„Din 2001 aducem cadouri. În fiecare an mă mir că încă sunt oameni care trăiesc atât de dificil, dar ajutăm cum putem. Probabil ar trebui schimbate nişte lucruri. De exemplu, o persoană în vârstă la care am fost are un teren de 2.000 metri pătraţi şi pentru asta nu are dreptul la ajutor social. Mi se pare nedrept. Cred că cel mai dificil pentru aceşti oameni este că sunt singuri, o problemă foarte mare mai ales pentru persoanele de vârstă înaintată”, a declarat Majestatea Sa Margareta.

Primarul comunei Săvârşin, Ioan Vodicean, care a însoţit-o pe Majestatea Sa Margareta, a spus că în fiecare an Casa Regală se implică pentru a ajuta localnici cu probleme.

„Bucuria noastră va fi deplină când nu vom mai avea familii cu probleme, care îşi duc foarte greu existenţa, dar e posibil ca acest lucru să se întâmple destul de târziu. Familia Regală a adus puţină fericire în casele acestor oameni pe care i-am vizitat”, a declarat primarul comunei Săvârșin, Ioan Vodicean.

Localnicii care au primit daruri îşi aduc aminte că Regele Mihai I a reluat acest obicei în urmă cu aproape două decenii, după ce a reintrat în posesia castelului, iar în unii ani mergea personal să împartă cadourile.

„Când trăia, la noi venea şi Regele în vizită, să ne aducă un mic ajutor de sărbători. Ne bucurăm că Familia Regală nu ne uită şi ne vizitează în continuare”, a spus o fostă educatoare, care a primit-o pe Majestatea Sa Margareta.

Maine – marți -, dubașii de la Săvârşin vor trece pragul castelului, pentru a colinda Familia Regală. Dubaşii din Săvârşin sunt cei mai vestiţi colindători din judeţul Arad şi erau preferaţii Regelui Mihai.

În dimineața zilei de 26 decembrie 2018, Familia Regală va participa la marea slujbă din a doua zi de Crăciun, la Biserica Ortodoxă din comuna Săvârșin.

Membrii Familiei Regale petrec Crăciunul şi Anul Nou la Castelul Regal de la Săvârșin, din judeţul Arad, așa cum este tradiția instituită decătre Regele Mihai I și rămân la castel până după Anul Nou.

La Castel se află Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu, alături de ASR Principesa Sofia și fiica acesteia, Elisabeta-Maria.

Familia Regală va petrece privat restul zilelor de Crăciun și Revelionul, la Castelul Săvârșin.

Săvârșin, unde Familia Regală are singura reședință privată din România, locul preferat al Regelui Mihai I

Regele Mihai spunea mereu că Săvârșin, unde Familia Regală are singura reședință privată din România, era locul său preferat. Regele Mihai I a cumpărat castelul din Săvârşin în 1943. După abdicarea forţată a regelui, la 30 decembrie 1947, domeniul a fost confiscat, iar castelul repartizat Ministerului de Interne. Mai târziu castelul a fost renovat şi transformat în reşedinţă de vânătoare a Fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu. După 1990 castelul a fost transferat Regiei Autonome a Protocolului de Stat. Pe 1 iunie 2001, castelul a fost retrocedat Regelui Mihai I.