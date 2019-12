Peste 10.500.000 de lei au primit mai multe primării din județul Arad de la Guvern pentru a-și acoperi cheltuielile pe final de an.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, și prefectul județului Arad, Gheorghe Stoian, au inițiat un demers comun prin care au cerut Guvernului României emiterea unei hotărâri de Guvern prin care să fie alocate județului Arad fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor lăsate de guvernarea PSD-ALDE.

În ședința din data de 20 decembrie, Guvernul României a aprobat alocarea sumei de 9.014.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare funcţionării primăriilor din 43 de localități din județul Arad.

În ședința din data de 23 decembrie, o altă sumă de 1.440.000 de lei a fost alocată către 5 primării din Arad, unele dintre ele primind bani și cu câteva zile înainte.

Dacă în prima tranșă au fost alocați bani pentru primarii din toate partidele politice, în cea de-a doua tranșă banii au mers doar la primarii UDMR.

„La nivelul județului Arad, în foarte multe primării, există activități care nu se mai puteau desfășura din lipsa banilor. Vorbim despre domenii sensibile cum ar fi plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, plata salariilor pentru personalul SMURD, alocarea banilor pentru hrana copiilor cu nevoi speciale. Totodată, datorită iresponsibilității Guvernului PSD-ALDE care nu a alocat suficienți bani, marea majoritate a administrațiilor locale se afla în imposibilitatea de a-și acoperi cheltuielile uzuale de funcționare: plata facturilor la electricitate, a facturilor pentru încălzirea școlilor și a liceelor sau plata cheltuielilor de apă-canal. Am făcut apel la guvernarea PNL și am inițiat, împreună cu Instituția Prefectului – Județul Arad, un proiect de hotărâre comun, prin care am centralizat și am solicitat banii necesari continuării activității administrațiilor locale și județene”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, Iustin Cionca.

Ședința din 20 decembrie: 9.014.000 lei

Guvernul României a aprobat, în şedința de astăzi, 20 decembrie, alocarea sumei de 9.014.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare funcţionării primăriilor din 43 de localități din județul Arad, sumele alocate individual fiind următoarele:

Orașul Ineu 1.000.000 lei

Orașul Lipova 482.000 lei

Orașul Nădlac 218.000 lei

Orașul Pâncota 749.000 lei

Orașul Pecica 200.000 lei

Orașul Sântana 12.000 lei

Orașul Sebiş 754.000 lei

Comuna Almaş 164.000 lei

Comuna Bârsa 71.000 lei

Comuna Beliu 200.000 lei

Comuna Brazii 86.000 lei

Comuna Cărand 10.000 lei

Comuna Cermei 108.000 lei

Comuna Craiva 269.000 lei

Comuna Dieci 232.000 lei

Comuna Felnac 112.000 lei

Comuna Frumuşeni 11.000 lei

Comuna Ghioroc 339.000 lei

Comuna Grăniceri 192.000 lei

Comuna Gurahonţ 78.000 lei

Comuna Hălmăgel 80.000 lei

Comuna Hăşmaş 237.000 lei

Comuna Mişca 277.000 lei

Comuna Moneasa 134.000 lei

Comuna Olari 92.000 lei

Comuna Peregu Mare 57.000 lei

Comuna Petriş 45.000 lei

Comuna Pilu 34.000 lei

Comuna Săvârşin 59.000 lei

Comuna Secusigiu 148.000 lei

Comuna Seleuş 150.000 lei

Comuna Semlac 464.000 lei

Comuna Sintea Mare 26.000 lei

Comuna Socodor 48.000 lei

Comuna Şepreuş 17.000 lei

Comuna Şiria 64.000 lei

Comuna Tauţ 12.000 lei

Comuna Târnova 790.000 lei

Comuna Vârfurile 45.000 lei

Comuna Zăbrani 557.000 lei

Comuna Zădăreni 70.000 lei

Comuna Zărand 174.000 lei

Comuna Zerind 34.000 lei

Comuna Zimandul Nou 113.000 lei

Arad Total 9.014.000 lei

Ședința din 23 decembrie: 1.440.000 lei

Dorobanți 260.000 lei

Iratoșu 390.000 lei

Mișca 163.000 lei

Peregu Mare 173.000 lei

Sintea Mare 454.000 lei