După Centenarul Marii Uniri și Centenarul Introducerii Administrației Românești în Arad, Primăria pregătește un nou Centenar pentru anul 2020. O conferință dedicată împlinirii a 100 de ani de la Semnarea Tratatului de la Trianon va avea loc la Arad la începutul lunii iunie 2020.

Conform primarului municipiului Arad, Călin Bibarț, „așa cum în 1918-2018 am sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire, apoi 1919-2019, noi aici în Arad am sărbătorit 100 de ani de administrație românească, continuăm și în anul 2020 cu aceste manifestări și vrem să sărbătorim în 2020, 1920-2020, 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, o conferință internațională pe care vrem să o organizăm la începutul lunii iunie la Arad. Am solicitat Academiei Române aprobarea de a se defășura sub egida Academiei Române”.

„Am primit răspunsul afirmativ și ne bucurăm să anunțăm acest lucru, că la începutul lunii iunie, sub egida Academiei Române, la Arad se va ține seria de Conferințe dedicate împlinirii a 100 de ani de la Semnarea Tratatului de la Trianon. Cred că cu această ocazie se vor spune multe adevăruri istorice, și despre rolul Aradului, și despre rolul României, și a celorlalte state, la finalul Conflagrației Mondiale”, a mai declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Ascultă aici sau în linkul de mai jos declarația completă a primarului municipiului Arad, Călin Bibarț.

Conform wikipedia.org, Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.

Ca urmare a tratatului, teritorii importante din fostul imperiu au revenit țărilor vecine… Transilvania și partea răsăriteană a Banatului au fost incluse în cadrul României.