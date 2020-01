Cei 22 de pasageri ai trenului implicat în accidentul de vineri, de la Arad, au fost preluați de către pompierii din Arad.

„Trenul are 2 vagoane și 22 de călători. De la Detașamentul Arad se deplasează la accident 2 microbuze (16+1 și 8+1) pentru transport călători”, a declarat purătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, Călin Domșa.

„Din dispoziția prefectului in calitate de presedinte al CJSU, inspectorul șef a ordonat: Cele 2 microbuze ale ISU ARAD vor transporta cei 22 de călători astfel. Cei care merg la Timișoara vor fi transportați in gara Arad iar cei care mergeau la Sânpetru German vor fi transportați in localitatea de domiciliu. Microbuzul 16 plus 1 de la Detașamentul Arad cu 16 călători se deplasează în localitatea Zădăreni și bodrogul nou cu călătorii iar microbuzul 8 plus 1 de la Detașamentul Arad se deplasează în Arad cu șase călători”, a declarat purtătorul decuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, maior George Pleșca.

Un bărbat a murit, iar o femeie care a fost grav rănită, vineri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de trenul IR 16171 care circula pe ruta Arad-Sânicolaul Mare.

Nicio persoană din tren nu a suferit răni, pasagerii fiind preluați de către pompieri doar pentru transport.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Foto: arhivă