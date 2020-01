Cel mai popular proiect al Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, „Luna plină de teatru”, care începe joi, 9 ianuarie, vine în 2020 cu o mare surpriză. Maratonul teatral, care cuprinde nu mai puțin de 23 de spectacole, aduce publicului pe lângă pe lângă producțiile arădene și o serie de spectacole invitate.

„Arădenii sunt obișnuiți deja ca, în fiecare an, în luna ianuarie, să fie răsfățați cu… teatru. Anul 2020 le aduce însă și o mare surpriză. Și asta pentru că ne-am gândit ca, pe lângă spectacolele din repertoriul propriu, să aducem pe scenele noastre, în „Luna plină de teatru”, și producții din alte orașe. Este vorba de nu mai puțin de șapte spectacole jucate de actori teatre din Oradea, Satu Mare sau Cluj Napoca”, a declarat directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, Bogdan Costea.

Spectacolele arădene sunt de la cele mai recente premiere până la producții care nu s-au mai jucat de ceva vreme.

Luna plină de teatrul aduce în fața publicului și o parte dintre noii actori ai teatrului diin Arad.

Proiectul „Luna plină de teatru” are loc în perioada 9 ianuarie – 9 februarie. Prețul unic al biletelor la spectacolele prezentate în acest proiect este de 10 lei. Programul complet îl găsiți pe pagina de internet a teatrului clasic ioan slavici arad, la adresa teatrulclasic.ro.

Programul complet

Joi, 9 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala Studio ,,Totul despre femei ” de Miro Gavran, Distribuția 1

Regia: Felix Crainicu

Durata:1h50min

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, ora 11.00, Sala Marionete

,,De ce are iepurașul urechile lungi sau Iepurașul și Omul din Lună” Adaptare de Diana Dragoș, după basme populare universale

Regia: Diana Dragoș

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare

Durata:1h

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Almost, Maine” de John Cariani

Regia: Theo Marton

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare

Durata: 1h20min

Duminică, 12 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Tără(z)boi” de Mariana Starciuc

Regia: Ovidiu Caița

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare

Durata: 2h10min (fără pauză)

Marți, 14 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Trei surori” de A. P Cehov

Traducerea: Raluca Rădulescu, Regia: Semion Serzin

Producători: Teatrul ,,Nottara” București și Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad. Spectacol realizat în urma workshop-ului din cadrul ediției a treia a Laboratorului de

Teatru DENS, septembrie 2018

Durata: 1h30min

Miercuri, 15 ianuarie 2020, ora 19,00, Sala 30 / 3

Eminescu. Scrisori – Recital Oltea Blaga

Durata: 50min

Joi, 16 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Năpasta” de I.L. Caragiale

Regia: Valentin Voicilă

Durata: 1h30min

Sâmbătă, 18 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala 30 / 3

Giulia / Singură acasă – adaptare după Dario Fo și Franca Rame

One woman show cu Angela Petrean Varjasi

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 minute

Duminică, 19 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Scufița Verde” de Claudiu Sfirschi Lăudat

Regia: Ștefan Lupu

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani

Durata: 1h50min

Marți, 21 ianuarie 2020, ora 11.00, Sala mare

Apolodor, pinguinul călător de Gellu Naum

Regia: Sebastian Lupu

Producător: Teatrul ,,Regina Maria” Oradea

Durata: 50 min

Marți, 21 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Exploziv” de Elise Wilk

Regia: Rareș Budileanu

Producator: Teatrul ,,Regina Maria” Oradea

Durata: 1h

Joi, 23 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski

Regia: Vlad Massaci

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani

Durata: 2h (fără pauză)

Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Aici, acolo” de Mihai Ignat

Regia: Alexandru Maftei

Durata: 1h50min

Duminică, 26 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala mare – spectacol cu publicul pe scenă ,,Familia Ibsen”– scenariu colectiv inspirat din textele lui Henrik Ibsen

Regia și scenografia: Cristian Ban

Durata: 1h50min

Luni, 27 ianuarie 2020, ora 19,00, Sala Studio

,,Curajul mamei mele” de Georg Tabori

Regia: Chris Nedeea

Producător: Teatrul Nomad Cluj Napoca

Proiect realizat în parteneriat cu Fundația TARBUT Sighet și cu Mario Dance Atelier Cluj

Durata:1h20min

Marți, 28 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala 30 / 3

,,Bagajul cu oameni” după ,,The search for signs of intelligent life in the

universe” de Jane Wagner

Traducerea: Matei Ioan Rotaru

Dramatizarea: Diana Ioana Licu

One woman show cu Diana Ioana Licu

Durata: 50min

Joi, 30 ianuarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Să ne cunoaștem mai bine” – scenariu colectiv

Regia: Cristian Ban

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani

Durata: 1h10min

Sâmbătă, 1 februarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Omul cu mârțoaga” de George Ciprian

Regia și scenografia: Laurian Oniga

Durata: 2h15 min (cu pauză)

Duminică, 2 februarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Tatăl” de Florian Zeller

Regia: Radu Iacoban

Durata:1h40min

Marți, 4 februarie 2020, ora 19.00, Sala Studio

,,Familia Tót” de Örkény István

Regia: Sânziana Stoican

Durata: 1h50min

Joi, 6 februarie 2020, ora 19.00, Sala mare

[ză] Pes©ăruș după A.P.Cehov

Regia: Catinca Drăgănescu

Durata: 2h10min (fără pauză)

Sâmbătă, 8 februarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Exit” de Árpád Schilling și Annamária Láng

Regia: Árpád Schilling, Dramaturgia: Bence Bíró

Coproducție: Teatrul Maghiar de Stat ,,Csiky Gergely” Timișoara, Narodno Pozoriste Sombor (Serbia) și Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad

Durata: 2h

Duminică, 9 februarie 2020, ora 19.00, Sala mare

,,Take, Ianke și Cadîr” de Victor Ion Popa

Regia: Laurian Oniga

Durata: 2h20min (cu pauză)

„Luna plină de teatru” este un eveniment organizat de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, cu sprijinul MedLife.