Foaie verde de măcriș, nu e nuntă ca-n Petriș! Când eram mic, toate poveștile mele preferate se încheiau cu: "Și au facut o nunta mare, cu alai domnesc cum nu s-a mai pomenit prin acele părți ale pământului …; și au trăit ani mulți fericiți ”Dar când am vorbit cu Irina, știți voi ”primărița din Petriș”, nici prin cap nu ne-a trecut că la Petriș vom avea parte de acea nuntă despre care, copil fiind, doar citeam în basme precum cele scrise de Creangă și Ispirescu.Irina Lazăr-Onescu, doar ne-a întrebat dacă lăsăm totul pe mâna ei, și pentru că deja știam că iscusință ca a ei în treburile organizatorice și administrative nu prea mai găsești, e simplu de ghicit ce am răspuns.Dar vorba multă, sărăcia omului! Așa că vrem să vă arătăm ce clipe de basm am trăit noi la Petriș, mulțumită Irinei și nu în ultimul rând întregii comunități de pe acea vale, care într-un fel sau altul a contribuit la aceste zile de basm. Totodată vrem să încurajăm viitorii miri să își mute alaiul la Petriș, deoarece acolo basmele devin realitate. Și-am încalecat pe-o șa,Și-am spus povestea așa;Și-am încalecat pe-o roată,Și-am trăit povestea toată.

Publicată de Andrei Vlad Tătar pe Sâmbătă, 21 decembrie 2019