Președintele Consiliului JUdețean Arad și prim vicepreședinte al PNL Arad, Iustin Cionca, va candida pentru un nou mandat.

Iustin Cionca a fost re-confirmat ca și candidat al PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Arad la alegerile locale din iunie 2020 decătre Consiliul Director Județean PNL Arad fără nicio abținere sau vot împotrivă. Este a treia confirmare unanimă a Consiliului Director Județean pentru candidatura lui Iustin Cionca, după cele de la ședința din Parcul Eminescu și de la Sala Ferdinand, a Palatului Administrativ.

De asemenea, PNL l-a reconfirmat pe actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, ca fiind candidatul pentru funcția de primar al municipiului Arad.

Iustin Cionca a declarat că la începutul lunii februarie va avea loc în Sala Sporturilor din Arad evenimentul de lansare a candidaturilor pentru funcțiile de primar, președinte de consiliu județean, consilieri locali și județeni.

„La începutul lunii februarie va avea loc în Sala Sporturilor din Arad evenimentul de lansare a candidaturilor pentru funcțiile de primar, președinte de consiliu județean, consilieri locali și județeni. Voi prezenta atunci proiectul meu administrativ pentru Aradul următorilor 4 ani. Candidez în echipă cu Sergiu Bîlcea, viitorul primar al municipiului și cu primarii din județ cu care am colaborat și în ultimii 4 ani. Am insistat în acești ani să cofinanțăm chiar și cele mai mici proiecte ale primăriilor locale care au contribuit la o schimbare în bine a vieții arădenilor. Am insistat să cofinanțăm cu prioritate contribuția primăriilor la proiectele europene pentru că am putut astfel aduce cu bani foarte puțini sume importante de la Bruxelles în bugetele locale. Nu e mai puțin important că am răspuns solicitării comunităților locale de a sprijini lucrările de renovare și modernizare a bisericilor. Am fost și voi continua să fiu în echipă cu primarii care scriu proiecte, sunt implicați și activi pentru dezvoltarea localităților lor”, a decarat Iustin Cionca.

Iustin Cionca și-a prezentat un scurt bilanț

În cursul zilei de joi, președintele Consiliului Județean Arad și candidatul PNL la un nou mandat în fruntea Consiliului Județean Arad a prezentat bilanțul activității sale administrative în ultimii 4 ani, printre care începerea lucrărilor de asfaltare, modernizare sau reabilitare a 252 km drumuri județene; proiecte pentru modernizarea a 326 km drumuri județene; modernizarea majorității secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad prin dotarea cu aparatură medicală modernă, nouă, în medie cu câte un aparat nou, o dată la fiecare 4 zile sau cumpărarea de echipamente pentru prevenirea și combaterea situațiilor de urgență (accidente, inundații, incendii, catastrofe naturale).

De asemenea au avut loc lucrări substanțiale de renovare la Biblioteca Județeană și s-au desfășurat proiecte în domeniul asistenței sociale, care, spune Cionca, au contribuit ca sistemul de protecție socială a județului Arad să fie considerat în aceste momente unul dintre cele mai performante la nivel național.