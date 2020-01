Investiții fără precedent în drumurile și sistemul medical din Arad. Așa a caracterizat președintele Consililui Județean Arad, Iustin Cionca, anul 2019, la prezentarea bilanțului pe anul trecut.

„Anul 2019 a fost anul investițiilor care duc Consiliul Județean Arad pe primele locuri din România”, a decalarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, la prezentarea bilanțului pentru anul 2019.

Câteva dintre obiectivele realizate:

-Am demarat concret unul dintre cele mai mari proiecte din România pentru drumurile județene: obiectiv – 326 km de drumuri județene reabilitate/modernizate

-Au fost deschise șantiere pe 252 km de drumuri județene

-Am realizat unele dintre cele mai consistente reforme în România, în domeniul asistenței sociale!

-Am continuat unul dintre cele mai mari proiecte din România pentru modernizarea sistemului județean de sănătate publică!

-Am cumpărat câte un aparat medical nou la patru zile pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență

-410 intervenții au fost realizate de medici la noul Laborator de Cardiologie Intervențională, fără costuri suplimentare pentru pacienți!

-avem in lucru Proiecte în lucru pentru cinci spitale noi: Oncologie, Pediatrie-Matern, Psihiatrie Căpâlnaș, Psihiatrie Arad, Infecțioase Adulți, dintre care lucrări în curs la Oncologie și Psihiatrie Căpâlnaș!

-Am continuat modernizarea majorității secțiilor de spital!

-Avem in lucru Proiecte pentru extinderea Ambulatorului și a Unității de Primiri Urgențe

„În implementarea acestor proiecte, în anul 2019, am format echipă cu vicepreședinții Sergiu Bîlcea și Răzvan Cadar. Alături de consilierii județeni și de aparatul de specialitate din Consiliu, această conducere a demonstrat că are capacitatea să realizeze proiecte de interes strategic pentru dezvoltarea Aradului și în interesul arădenilor”, a mai decalarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

În domeniul medical, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Arad au dotat Spitalul cu 171 de aparate medicale performante în ultimii doi ani.

Ascultă aici sau în linkul de mai jos declarația completă a președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Iustin Cionca va prezenta în zilele următoare și bugetul pentru 2020, moment în care se vor vedea investițiile prioritare pentru acest an.