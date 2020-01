Peste 276.000 de pacidenți au fost consultați în cursul anului 2019 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, arată bilanțuș făcut public miercuri.

Dintre aceștia, 46.188 de pacienți au fost externați în regim de spitalizare continuă, 22.466 de pacienți au fost externați în regim de spitalizare de zi și 139.694 de pacienți au fost consultați în regim de ambulatoriu. Pe parcursul anului trecut, în Unitatea Primire Urgențe s-au prezentat 67.561 de pacienți.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este cel mai mare din județ… funcționează cu un număr de 1.322 de paturi și cu 65 de paturi în regim de spitalizare de zi. Secțiile instituției își desfășoară activitatea în zece locații, cea mai departe fiind Secția de Îngrijiri Paliative de la Ghioroc.

Spitalul are 229 de medici, 265 de medici rezidenți, 927 de asistente, 82 de registratori medicali, 320 de infirmiere, 70 de brancardieri, 23 alt tip de personal cu studii superioare și șapte farmaciști.

În total, anul trecut s-au investit aproximativ 20 de milioane de lei pentru dotarea și modernizarea secțiilor din cadrul spitalului, banii provenind de la Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad și Ministerul Sănătății.

„Anul 2019 a fost un an greu pentru instituția noastră, dar în același timp un an plin de realizări, pe mai multe planuri. Probabil cea mai importantă dintre ele este înființarea Compartimentului de Cardiologie Intervențională, obiectiv cuprins în proiectul de management al spitalului. Datorită funcționării acestui compartiment, arădenii nu mai sunt nevoiți să apeleze la clinici de specialitate din alte județe sau chiar din alte țări. De la deschiderea Compartimentului de Cardiologie Intervențională și până la finalul lui 2019 s-au realizat 410 intervenții. Anul trecut, Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad și Ministerul Sănătății au reușit să doteze secțiile spitalului cu aparatură în valoare de 20 de milioane de lei. Vorbim aici despre aparatură performantă de ultimă generație, deosebit de importantă pentru exercitarea actului medical. Au fost dotate Laboratoarele de Analize Medicale respectiv de Radiologie și Imagistică Medicală. Stația Centrală de Sterilizare și punctul de lucru de pe strada Episcopiei au fost complet dotate și reamenajate. S-a cumpărat un computer tomograf în coerență optică necesar în diagnosticarea precisă a afecțiunilor oculare. Acestea sunt doar câteva dintre realizările de anul trecut, pentru că aproape fiecare secție a primit aparatură, în funcție de necesități. Spuneam la început că a fost un an greu pentru instituția noastră deoarece am înregistrat datorii, iar pentru reducerea acestora încercăm, împreună cu șefii de secții să găsim soluții”, a declarat ec. Carmen Lucuța, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Tot anul trecut, Secția Clinică Neonatologie a fost reabilitată de către Asociația Cetatea Voluntarilor în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, Arhiepiscopia Aradului și cu ajutorul comunității locale. De asemenea în perioada următoare se vor finaliza lucrările la Ambulatoriul Compartimentului Boli Infecțioase Copii, iar în prezent, prin același parteneriat, au început lucrările de reabilitare a Secției Clinice Pediatrie II.

Tot cu ajutorul comunității locale, prin implicarea Asociației Dania, în 2019 au avut loc lucrări de igienizare și reabilitare în cadrul Secției Clinice Psihiatrie.

Iustin Cionca: „dacă nu unic, cel puțin foarte rar în România!”

„Bilanțul pe anul 2019 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad demonstrează preocuparea permanentă a Consiliului Județean Arad pentru modernizarea spitalului. Am continuat, anul trecut, să investim în cheltuielile de dezvoltare și cele de funcționare ale spitalului. Împreună cu Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean a cumpărat în ultimii doi ani 171 de aparate medicale noi și moderne pentru majoritatea secțiilor. Asta înseamnă un ritm de un aparat la patru zile, ceea ce cred că este, dacă nu unic, cel puțin foarte rar în România! În anul 2019, Consiliul Județean Arad a alocat 19,8 milioane de lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, din care 9,1 milioane de lei pentru investiții și cheltuieli de capital și 10,7 milioane de lei cheltuieli cu bunuri și servicii”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.