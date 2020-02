Un traseu deschis în premieră mondială în Patagonia, America de Sud, decătre alpiniștii români Vlad Căpușan și Teofil Vlad este dedicat marelui alpinist român, arădeanul Török Zsolt, care trebuia să fie în această expediție, dar care a decedat pe data de 14 august 2019, în timp ce se antrena în Munții Făgăraș.

„El ultimo Vuelo del Condor – Ultimul zbor al condorului” este numele taseului deschis decătre cei 2 mari alpiniști români și buni prieteni ai lui Zsolt. Traseul se află în Valea superioară Paloma din Valea Cochamo.

Ce spune Vlad Căpușan despre traseul dedicat lui Zsolt: „simt o alinare sufletească deosebită

„În final, după cateva ture de explorare, am reușit să găsim și să deschidem o rută nouă în valea superioară Paloma, pe care ne-am dorit încă de la început să o dedicăm prietenului nostru Zsolt Török. Sper ca această linie să inspire și alți cățărători la fel cum ne-a inspirat și Zsolt pe noi de atâtea ori. Ruta am numit-o: El último vuelo del cóndor. Povestea din spatele numelui reprezintă esența călătoriei noastre pe care o vom povesti într-un final. Am reușit să deschidem această premieră fără asigurări fixe, în două zile cu un bivuac la baza traseului. Linia are 430m si 9 lungimi de coardă, cu un grad estimat de 6c. După această tură, simt o alinare sufletească deosebită, știind că am putut aduce un ultim omagiu prietenului nostru, Zsolt”, scrie, pe Vlad Căpușan , despre care Zsolt spunea mereu că făceau o echipă foarte bună.

Vlad Căpușan mai povestește că „ultimele 11 zile în Valea Cochamo le-am trăit izolați într-o altă dimensiune, fără nici o conexiune cu lumea exterioară, într-un loc mitic și sălbatic, din mijlocul junglei până pe piscurile înzăpezite de granit din valea Cochamo. Am avut ocazia să cunoastem oameni deosebiți de la care am primit primele informații despre masiv. Ulterior ne-am pierdut de câteva ori prin junglă, dar am rămas impresionați de dimensiunea uriașă a pereților și am reușit să cățărăm integral la liber câteva trasee reprezentative în marii pereți, am slăbit câteva kilograme și am învățat o spaniola rudimentară cu care credem ca ne-am descurcat binișor în negocierile cu localnicii. Am savurat aceasta aventură alaturi de Teofil cu care am simtit o sinergie perfectă”, mai scrie Vlad Căpușan.

Teofil Vlad și Vlad Căpușan au postat pe conturile lor de Facebook două filmulețe în care vorbesc despre traseul dedicat lui Török Zsolt.

Cei 2 alpiniști români au fost primiți decătre ambasadorul României în Argentina, ES Carmen Podgorean.

Török Zsolt a murit pe data de 14 august 2019 în Munții Făgăraș

Török Zsolt a murit pe data de 14 august 2019, în Munții Făgăraș, dupăce a căzut în apropierea Vârfului Negoiu în timp ce urca singur Creasta Fierăstrăului. Se antrena pentru următoarea expediție pe care o plănuia în Caucaz împreună cu bunul său prieten Vlad Căpușan, despre care Zsolt spunea mereu că făceau o echipă foarte bună. Corpul lui Török Zsolt a fost găsit pe data de 17 august. Ulterior a fost decorat decătre președintele României Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, ceea ce a permis ca înmormântarea să se desfășoare cu onoruri militare.

Török Zsolt avea 45 de ani, iar pe 29 septembrie 2019 urma să împlinească 46 de ani.

Prima lui soție, Minerva Vincze, cu care Zsolt avea un copil, David, a ridicat un monument în memoria lui Zsolt în Munții Făgăraș pe data de 29 septembrie 2019, când ar alpinistul ar fi împlinit 46 de ani. Un parc din centrul Aradului, în care tinerii vor fi încurajați să facă sport și să citească, va purta lui Török Zsolt, a decis Primăria.