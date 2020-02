Condițiile meteo bune permit avansarea lucrărilor pe drumul județean Pâncota-Buteni din județul Arad.

Conform președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, „investiția vizează refacerea totală a tronsonului în lungime de 31,3 kilometri”.

„Lucrăm și în această perioadă la drumul județean Pâncota – Buteni, fiindcă vremea bună ne permite. Nu am dat ordin de sistare a lucrărilor pe șantier și bine am făcut. Am fost inspirați, fiindcă timpul frumos ne permite să muncim în continuare! Am solicitat constructorului încă de la început să avanseze cu lucrările cât de mult posibil, să lucreze

neîncetat, cât permite starea vremii, astfel încât disconfortul cetățenilor, cauzat de șantier, să fie cât mai mic. Investiția este realizată din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Ascultă aici sau în linkul de mai jos declarația completă a președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Consiliul Judeţean Arad administrează cca 1200 de km de drumuri judeţene, din care şi-a propus ca să reabiliteze în acest mandat cca 300 de km.

Sursa foto: Consiliul Județean Arad