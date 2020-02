Două filme – un thriller și un documentar – sunt proiectate vineri și sâmnbătă la cinema ARTA, care aparține Primăriei Municipiului Arad.

„Valan-Valea îngerilor“, lungmetrajul de debut al regizorului Béla Bagota, rulează vineri, 14 februarie, ora 19:00. Filmul îi are în distribuţie, pe lângă protagonistul Csaba Krisztik, pe Csaba Ciugulitu, Oszkár Meszesi și Gábor Tollas, actori ai Companiei „Liviu Rebreanu“, respectiv ai Companiei „Tompa Miklós“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Béla Bagota, care semnează şi scenariul, a declarat pentru agenţia de presă din Ungaria – MTI că filmul se bazează pe o întâmplare fictivă. “Valan – Valea îngerilor” este un thriller care urmăreşte linia povestirilor scandinave cu crime. Cadrele filmului au fost turnate la Sfântu Gheorghe, Braşov şi Budapesta, dar locaţia principală este oraşul minier Bălan din judeţul Harghita.

Péter (Krisztik Csaba) este polițist și e pe urmele unor traficanți de fete din Brașov, el fiind devotat cauzei de a găsi cât mai multe fete dispărute. În fiecare fată salvată o vede pe sora lui, Juli, care a dispărut din Valan, orașul lor natal, în urmă cu 22 de ani, în timpul evenimentelor haotice ale revoluției româneşti. Atunci când primește un telefon, Péter e nevoit să se întoarcă în Valan, un oraș minier, pentru a vedea cadavrul descoperit în munți. Este pobil ca acesta să îi aparțină surorii sale. Labirintul anchetei îl poartă în trecut şi va trebui să nu se lase copleşit în confruntarea nu numai cu crimele teribile din oraș, ci și cu proprii săi demoni. Primul lungmetraj al lui Béla Bagota este un thriller psihologic plin de suspans, filmat în Transilvania, în munții acoperiti cu zăpadă din zona orașului Bălan. Între actori găsim multe nume cunoscute din filmele și teatrele din România.

„Gesturi de rezistență”, un film documentar despre rezistenţa evreiască antifascistă revine la cinema în data de 15 februarie, ora 19:00. „Gesturi de rezistență” este un film documentar realizat de Olga Ștefan, care aduce împreună mărturiile personale de rezistență antifascistă, în diferite forme, ale unora dintre ultimii supraviețuitori ai = Holocaustului din România, Republica Cehă și Slovacia. „Gesturi de rezistență” a fost realizat în cadrul activităților proiectului ”The Future of Memory. Educating about yesterday for a better tomorrow”/ „Viitorul Memoriei”, platforma transnațională pentru comemorarea Holocaustului din România și Moldova prin artă și media înființată de Olga Ștefan în 2016. O arhiva de cercetare și alte filme realizate pentru platforma pot fi găsite online: http://www.thefutureofmemory.ro.