Măsuri speciale pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus au fost luate, miercuri seara, în municipiul Arad, dupăce primarul Călin Bibarț a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, iar pentru joi dimineața la ora 10 a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru același motiv.

“Pentru joi dimineață am convocat ședința Consiliului Local Municipal pentru aprobarea tuturor sumelor necesare, având ca unic scop interesul pentru sănătatea și protecția arădenilor Vom aloca atât cât este necesar pentru siguranța cetățenilor. În egală măsură îndemn populația la calm, solidaritate și le recomand arădenilor pe cât este posibil să evite locurile aglomerate”, a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Aradul este principala poartă de intrare în România dinspre vestul Europei.

Lista completă cu măsurile suplimentare

Complementar deciziilor luate la nivel național și județean, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a adoptat următoarele măsuri:

– Se suspendă activitatea Complexului Curcubeu, a creșelor precum și activitățile de tip after school în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național;

– Direcția de Asistență Socială Arad va monitoriza suplimentar toate persoanele vulnerabile din evidență, le va identifica cu prioritate pe cele cu vârsta peste 65 de ani și le va oferi, la nevoie, servicii de aprovizionare cu alimente, produse de igienă etc;

– Se suspendă activitatea Bazinului de Polo din cartierul Subcetate și a Sălii de Sport “Voinicilor”, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național;

– Se suspendă activitatea Teatrului Clasic “Ioan Slavici”, a Filarmonii Arad, precum și a cinematografelor din cartiere, în perioada 11- 22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, funcție de evoluția situației la nivel național;

– Începând cu data de 11.03.2020 instituțiile publice, operatorii economici privați, care au în desfășurare activități pe raza municipiului Arad și au relații cu publicul, vor intensifica măsurile de dezinfectare a tuturor spațiilor și obiectivelor în care se desfășoară activități cu publicul;

– Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și agenții economici cu activitate pe raza municipiului Arad să asigure, la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini) și dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc.).

– Asociațiile de proprietari vor asigura igienizarea și dezinfecția spațiilor comune din condominii;

– Se alocă sumele necesare, din fondul de rezervă al bugetului local, pentru achiziția de materiale de protecție (mănuși, măști, soluție dezinfectantă), în regim de urgență, pentru personalul Direcției de Asistență Socială Arad și a Primăriei Municipiului Arad, inclusiv personalul Direcției Generale Poliția Locală Arad;

– Prin grija personalului Direcției Generale Poliția Locală, vor fi distribuite fly-ere cu măsurile de igienă/securitate tuturor instituțiilor publice, agenților economici, asociațiilor de proprietari care vor avea obligația să le afișeze la loc vizibil;

– Se recomandă tuturor entităților private și instituțiilor publice, cu mai mult de 99 angajați, să decaleze programul de lucru, care ar putea începe în trei intervale de lucru diferite;

– Operatorii de transport în comun, precum și cei care desfășoară activitate de transport persoane în regim de taxi sau rent-a-car, vor aduce la îndeplinire următoarele măsuri, după caz:

a) Respectarea capacității maxime (câte locuri pe scaune, atâtea persoane);

b) Curățarea, spălarea și dezinfecția zilnică a interiorului mijloacelor de transport persoane;

c) Afișarea la loc vizibil în autogară, puncte de îmbarcare, mijloace de transport, a regulilor de igienă pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS- CoV-2;

d) Igienizarea grupurilor sanitare din autogări, prin curățare, spălare și dezinfecție, precum și dotarea acestora cu materiale pentru igiena individuală (săpun lichid antibacterian, hârtie igienică, șervețele de unică utilizare, dezinfectant pentru mâini).