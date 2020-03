Măsuri suplimentare pentru combaterea extinderii infecțiilor cu noul coronavirus au fost luate în municipiul Arad.

Primarul Călin Bibarț a convocat joi o ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru a aloca bani pentru a se cumpăra materiale de protecție.

Conform primarului municipiului Arad, Călin Bibarț, „cu această ocazie a fost aprobată suma de 1,3 milioane de lei destinată achiziționării materialelor sanitare de protecție (măști, mănuși chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-CoV-2 la nivelul municipiului Arad. Totodată s-a hotărât ca atribuirea contractului de furnizare a materialelor necesare să se facă prin procedura de negociere fără publicarea unui anunț, iar contractul de furnizare să se încheie pentru o perioadă de trei luni”.

„Pentru că întotdeauna am considerat că siguranța și sănătatea cetățenilor este cea mai importantă, am alocat sumele necesare achiziționării de dezinfectanți, măști și mănuși, nu doar pentru funcționarii noștri, dar și pentru cetățenii care sunt obligați în această perioadă să interacționeze cu instituțiile noastre. În acest scop am alocat azi 1,3 milioane de lei, bani din fondul de rezervă. Dacă vor mai fi necesare și alte sume vom apela la alocările bugetare pentru activități culturale si sportive și numai în ultimă instanță vom lua bani de la dezvoltare și investiții, pentru că orașul acesta trebuie să se dezvolte. Sunt convins că nu se va ajunge acolo, dar trebuie să fim preventivi pornind de la ceea ce am spus mai devreme: siguranța arădenilor și sănătatea lor este cea mai importantă”, a mai declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Până în acest moment, în Arad au fost confirmate 7 cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus: 6 la bărbați și 1 la o femeie din Cluj. Toți pacienții, care au vârste cuprinse între 22 și 57 de ani, sunt din alte județe, care veniseră în România din Italia, pe la frontiera de vest, și au fost plasați în centrele de carantină din județul Arad.

5 au fost trimiși cu escorta poliției în spitalele din județele de domiciliu Dolj, Gorj, Olt și Vrancea., iar 2 au fost trimiși în spitalul de boli infecțioase din Timișoara.