Un grup de suport pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, a anunțat, miercuri seara, Prefectura Arad. Măsura vine după ce cadrele medicale au reclamat probleme cu materialele de protecție, iar un pacient cu coronavirus, care a stat 3 zile în spital, a decedat în ziua confirmării infectării.

Grupul este format din reprezentanți ai Prefecturii Arad, Consiliului Județean Arad, Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad – Unitatea de Primiri Urgențe, Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, Casei Județene de Asigurări de Sănătate Arad și societății civile.

Acesta are rolul de gestionare a problemelor privind infecția cu noul coronavirus, mai exact aprovizionarea cu materiale de protecție și echipamente medicale necesare pentru protejarea cadrelor medicale față de infecția cu noul coronavirus, organizarea fluxurilor medicale astfel încât să fie asigurată asistența medicală în parametri optimi pentru toți pacienții cu sau fără coronavirus, precum și asigurarea de personal specializat suplimentar, în caz de necesitate, pentru pacienții infestați cu noul coronavirus SARS-Cov-2.

Situația epidemiologică generată de răspândirea infecției cu noul coronavirus reclamă măsuri excepționale de prevenire, dar totodată și acțiuni de solidaritate a societății, prin care aceasta să vină în sprijinul celor care luptă în prima linie, spun autoritățile județene.

Conform prefectului de Arad, Gheorghe Stoian, pe modelul Rețelei solidarității, care vine direct în ajutorul oamenilor afectați de noul coronavirus, autorităție au decis să creeze acest Grup de suport pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, pentru toate cadrele medicale ce își desfășoară activitatea acolo și sunt în prima linie.

Planul de acțiune, care va fi definitivat în cursul zilei de joi, cuprinde, printre altele și achiziția suplimentară de materiale de protecție și echipamente.

Ce declară prefectul Aradului, Gheorghe Stoian

„Avem nevoie de solidaritate în aceste momente, de lucru în echipă, iar pe modelul Rețelei solidarității, care vine direct în ajutorul oamenilor afectați de noul coronavirus, am decis să creem acest Grup de suport pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, pentru toate cadrele medicale ce își desfășoară activitatea acolo și sunt în prima linie. Colaborăm, ne consultăm și luăm decizii. Am cooptat medici, economiști specializați în partea de achiziții, vom face un schimb de informații permanent, astfel încât să asigurăm o cât mai bună funcționare a spitalului de care depinde viața noastră, a arădenilor. Am schițat deja un plan de acțiune, iar mâine îl vom definitiva astfel încât să putem veni în cel mai scurt timp în întâmpinarea nevoilor spitalului. Lucrăm pentru achiziția suplimentară de materiale de protecție și echipamente, încercăm să utilizăm cât mai bine toate resursele pe care acest județ le are în lupta împotriva acestui virus”, a declarat prefectul județului Arad, Gheorghe Stoian.

Membrii grupului se vor întâlni zilnic sau ori de câte ori este necesar pentru analiza și rezolvarea situațiilor apărute la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.