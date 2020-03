Președintele Consiliului Județean Arad (CJ Arad), Iustin Cionca, a transmis, în cursul nopții de miercuri către joi, un mesaj legat de eforturile de limitare a eforturilor pe care autoritățile și medicii le fac pentru a limita răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus.

Text complet

Aradul a fost expus și plătim un preț

„Stimați arădeni, Aradul este un județ de graniță, la noi au pătruns primii cetățeni români suspecți/infectați cu coronavirus. Acest județ a furnizat medicii în vamă, polițiștii de frontieră, personalul civil care a avut contact cu cei intrați în țară. Din păcate, unii dintre cei sosiți nu au fost de bună credință și nu s-au izolat, așa cum prevedea legea. Asta a determinat infectarea unora dintre cei care au intrat în contact cu ei. Mai departe, s-a produs o reacție în cercul apropiat al acestor persoane. Sper că este vorba despre un cerc cât mai restrâns. Nu putem ști, la această oră. Ne-ar plăcea să nu fi fost așa, dar Aradul a fost expus și plătim un preț. Cadrele medicale și administrația Aradului lucrează ca efectele, consecințele să fie cât mai reduse.

Cazurile de îmbolnăvire se înmulțesc în județul nostru

Există, indiscutabil, un impact nedorit. Cazurile de îmbolnăvire se înmulțesc în județul nostru, numărul exact este raportat de DSP către Grupul de Comunicare Strategică de la București. În acest moment, nu trebuie să ne panicăm. Cu calm, cu responsabilitate, cu profesionalismul cadrelor medicale și al celor implicați în gestionarea fenomenului, adaptăm soluțiile la evoluția zilnică.

Am pregătit spitalul TBC din cartierul Grădiște, un spital nou și modern, să îi primim pe cei suspecți de coronavirus. Acolo avem echipamente și aparatură modernă. Pentru că este un spital de Pneumologie, lucrăm acum acolo să transformăm spațiul într-unul adecvat pentru Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), să îl putem folosi cât mai eficient.

Ședință la Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru a vedea ce se întâmplă, secție cu secție

În acest moment, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este o ședință de lucru a DSP și a conducerii Spitalului, care va decide ce se întâmplă în continuare acolo, secție cu secție. Luăm deciziile majore împreună cu specialiștii, ținem cont doar de recomandările lor, de nimic altceva! După cum ați constatat, în anumite situații anticipăm, în alte situații încercăm să ținem pasul cu evoluția rapidă a lucrurilor. Am constituit o celulă de criză pentru spital, la nivelul Prefecturii; am instalat în curtea spitalului triaj epidemiologic în corturile Inspectoratului pentru Situații de Urgență; am elaborat câteva scenarii de intervenție, în funcție de gravitatea situației și suntem pregătiți.

S-a cerut ajutor național și internațional. Aparat de testare de la Guvern și CJ Arad

Nu ascund faptul că, având în vedere expunerea Aradului, am solicitat și ajutor național și internațional. Am discutat astăzi cu premierul și cu vice-premierul României. În urma acestei discuții, astăzi a pornit spre Arad un transport medical constând în noi materiale de protecție, dezinfectanți, furnizați de compania Unifarm. Tot în urma acestei discuții, mi s-a confirmat că Aradul va primi zilele următoare un aparat de testare finanțat de Guvernul României și co-finanțat de Consiliul Județean Arad. Spitalul Județean Clinic de Urgență Arad are lansate comenzi de medicamente, materiale sanitare și aparatură la mai mulți furnizori.

În câteva săptămâni am consumat fonduri cât am consumat anul trecut pe șase luni, și tot sunt insuficiente

De la izbucnirea crizei de sănătate publică, în câteva săptămâni am consumat fonduri cât am consumat anul trecut pe șase luni, și tot sunt insuficiente! Noi am făcut aprovizionarea, dar cererea este enormă. Am primit de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și au fost astăzi repartizate: 600 de măști tip ffp3, 3000 măști ffp2, 480 costume de protecție și 1900 perechi de mănuși. De asemenea, în folosința ISU „Vasile Goldiș” Arad au intrat 150 seturi de echipament individual de protecție, de nivel mediu, compuse din cască cu vizor, mănuși, ochelari și cizme.

CJ Arad a alocat alte 680.000 euro, iar Primăria Muncipiului Arad va aloca alt cca 1 milion de euro

Am dispus astăzi ca alte 680 de mii de euro, din proiecte în derulare ale Consiliului Județean Arad, să fie dirijate înspre nevoile Spitalului! Am realizat necesarul lunar de materiale, care se ridică la 9,3 milioane de lei. Acești bani vor fi asigurați, pentru că sunt necesari sănătății arădenilor! În plus, Primăria Municipiului Arad va aloca în ședința de Consiliu Local suma de aprox. 1 milion de euro, din care se vor cumpăra echipamente medicale ce vor intra în dotarea Spitalului TBC din Grădiște, acolo unde vom trata pacienții infectați cu Covid-19. Administrația locală cumpără încă 33 de ventilatoare, cu toate echipamentele anexe necesare.

Nu așteptăm să vedem ce se întâmplă, suntem pro-activi, dar situația aceasta nouă, cu care nimeni dintre noi nu s-a confruntat, pune întreaga noastră comunitate la grea încercare.

Hotel pentru personalul medical care se va izola de familie

În această după-amiază am solicitat prefectului județului Arad să identifice un hotel pe care să îl pună la dispoziția personalului medical care se va izola de familie! Îmi doresc ca de mâine hotelul să stea la dispoziția cadrelor medicale arădene!

Compasiune pentru familia arădeanului care a murit după ce a fost conifirmat ca fiind infectat cu coronavirus

Îmi exprim sincera compasiune față de familia arădeanului trecut în neființă zilele trecute. Înțeleg situația prin care trec familiile arădenilor bolnavi.

Comunitatea care ajută

În calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, vă transmit că muncim pentru a avea rezultate cât mai bune, la Arad, în lupta cu virusul Covid-19 și facem totul pentru a găsi și a aplica soluțiile cele mai potrivite! Nu suntem singuri, alături de noi este comunitatea Aradului, societatea civilă, mediul de afaceri, instituțiile publice, persoane fizice, cărora le mulțumesc!”