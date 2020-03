După câteva zile în care au vorbit sub protecția anonimatului, cadrele medicale dincadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad sunt sub o presiune tot mai mare din cauza coronavirusului, și încep să facă declarații publice.

Medicul dincadrul Unității de Primiri Urgențe, Bogdan Pitiș, a cerut public ajutor și pentru că pe plan local nimeni nu știe nimic, face apel la președintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății Nelu Tătaru și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, medicul Raed Arafat.

Sunt foarte mahnit de ceea ce se intampla. Vad si citesc atatea postari si chiar articole media locala, medici… Publicată de Bogdan Pitis pe Joi, 26 martie 2020

„Sunt foarte mahnit de ceea ce se intampla. Vad si citesc atatea postari si chiar articole media locala, medici infectati, aparatura, grija fata de cetateni, chiar ca s-au primit rezultatele testarilor cadrelor medicale. Am zis ca tac dar nu mai am incotro. De cateva zile astept rezultatul testarii pt SARS-covid2, in urma expunerii. Nici la aceasta ora NU am primit rezultatele. Am sunat la Prefectura, DSP Arad, Spitalul Victor Babes TM, nimeni nu stie nimic. Domnule Iohanis, dl.Orban, dl.Tataru, dl.Arafat fac un apel la dvs. Va rog sa ma ajutati. De 3 zile am inceput sa fiu simptomatic si nimeni nu stie nimic, sau nu se vrea. Sunt acasa, izolat cu 3 copii si sotia. Va multumesc !!!!”, a scris joi seara medicul Bogdan Pitiș pe contul său de Facebook.

Starea de panică printre cadrele medicale dincadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad s-a accentuat după primul deces din cauza noului coronavirus din Arad, cel al bărbatului de 64 de ani, care a stat 3 zile internat în spital. Confirmarea a venit pe data de 23 martie, bărbatul decedând în aceeași zi.

Autoritățile centrale au evitat, iar celor locale li s-a interzis de la Bucureți să dea informații despre ancheta epidemiologică din spital.

Liderul sindicatului SANITAS, Otinel Șandru, a fost singurul care a vorbit despre ce se întâmplă cu medicii care au intrat în contact cu pacientul. „Este vorba de cadre medicale de la Unitatea de Primire Urgenţe şi ATI. Sunt autoizolate la domiciliu. Undeva la aproximativ 30 de persoane (…) Au fost prelevate teste, încă nu avem rezultatul pentru personalul medical, sperăm cu sufletul la gură că vor veni negative”, a declarat, miercuri, Otinel Şandru.