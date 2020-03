Douăcadre medicale dincadrul Spitalului Orășenesc Ineu din județul Arad au fost confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus.

Informația a fost confirmată chiar pe contul de Facebook al spitalului și a fost distruită și pe contul de Facebook al primarului din Ineu, Călin Abrudan.

„Dragi concetățeni in contextul epidemiologic al infecției cu COVID-19, primele cazuri suspicionate au fost testate in 25.03.2020 și izolate la nivelul Spitalului Orasenesc Ineu. Confirmate pozitiv in 26.03.2020 ora 18. Cele două cazuri fac parte din echipa medicala a spitalului nostru, in momentul de fața sunt stabile si urmeaza sa fie transferate de la Spitalul Orașenesc Ineu la spitalul de Boli Infecțioase Timișoara. Vă rugăm să nu intrați în panică. Vom reveni cu precizări. Doamne ajută!”, este mesajul postat pe contul de Facebook al Spitalului Orășenesc Ineu.

„Inevitabilul s-a produs… Vă rugăm să nu vă panicați, să respectați restricțiile și să vă protejați! Rămâneți în casă! #stamacasa Dumnezeu să ne ocrotească!”, a scris Călin Abrudan pe contul său de Facebook.

Pentru că autoritățile centrale evită să clarifice informațiile, în acest moment nu se știe dacă cele 2 cadre medicale sunt cele apărute în statistica prezentată decătre autoritățile centrale în cursul zilei de joi sau este vorba despre alte cazuri.

