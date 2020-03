Veste bună de la Spitalul Orășenesc Ineu, din județul Arad, care și-a restrâns activitatea după ce 2 cadre mediale – un doctor și o asistentă medicală – au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus.

Managerul spitalului anunță pe contul de Facebook al unității medicale, că alți 3 angajați care au avut contact cu medicul ATI, confirmat pozitiv, au fost testați pentru că au prezentat simptome conform metodologiei COVID-19 și toți cei 3 au primit, în scris, vestea cea bună că sunt negativi.

Aceste persoane sunt Dr. Vlădescu, Dr. Mara și Managerul unitatii, Monica Mang.

Acest lucru înseamnă că toți 3 pot ieși din autoizolarea de la domiciliu conform Metodologiei și să își continue activitatea în slujba cetățenilor, spune Monica Mang.

In cursul zilei de luni se va reorganiza activitatea spitalului, deoarece mai rămân în autoizolare 22 de persoane, dintre care 6 medici, 13 asistente medicale și 3 infirmiere.

În cursul zilei de duminică o societate autorizată va realiza dezinfecția totală a Spitalului Orășenesc Ineu, iar aceasta dezinfecție a fost sponsorizată chiar de firma care o realizează, SC Medinet Hygiene Consulting SRL, căreia conducerea spitalui îi multumește si pe calea postării de pe Facebook.

Managerul Spitalului Orășenesc Ineu, Monica Mang, mai scrie că îi îndeamnă pe toți la calm, să fie uniți și să stea în casă pe cât mai mult posibil și le mulțumește tutor pentru gândurile bune și pentru donațiile făcute în contul spitalului.

Conducerea spitalului asigură că va ține la curent populația cu tot ceea ce se va întâmpla.

Mesajul a fost publicat tot pe contul de Facebook al Spitalului Orășenesc Ineu și a fost distribuit și pe contul de Facebook al primarului orașului Ineu, Călin Abrudan.

Autoritățile județene au anunțat că în Arad secția TBC de la marginea orașului și secția de Balneo-Fizioterapie din centrul orașului, sunt primele locații pentru eventualitatea necesității preluării pacienților cu COVID-19, urmând ca dacă acestea vor ajunge să fie pline, pacienții să fie tratați la Spitalul Orășenesc Ineu, singurul spital din afara municipiului Arad care corespunde criteriilor legale pentru prevenirea transmiterii îmbolnăvirilor Covid-19.

