Medicii au decisca primul spital de campanie deschis decătre o autorităție locală din România să aibă paturi fără compartimentare, pentru mai multă siguranţă. Spitalul, care a fost deja amenajat la Expo Arad, care aparține Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură, nu oferă intimitate pacienţilor prin instalarea de paravane sau pereţi despărţitori, pentru că s-ar reduce siguranţa, prin faptul că suprafeţele multiple ar facilita răspândirea COVID-19.

Într-o conferinţă de presă susţinută online, miercuri, de conducerea Consiliului Judeţean Arad şi coordonatorii spitalelor arondate pentru tratarea COVID-19, medicii au făcut precizări cu privire la modul în care a fost amenajat spitalul de campanie, pentru că în ultimele săptămâni au existat critici de la arădeni, care remarcaseră în fotografiile de presă că paturile nu au paravane.

Medicul Cătălin Hreniuc, care coordonează spitalul de campanie de la Expo Arad, a declarat că decizia de a nu fi montaţi pereţi despărţitori sau paravane îi aparţine şi a fost luată exclusiv din raţiuni de siguranţă pentru pacienţi şi cadrele medicale.

„Introducerea acestor paravane sau pereţi despărţitori între paturi ne-ar afecta circuitul aerului. În al doilea rând, peste tot sunt studii prin care este dovedit că acest virus stă şi pe suprafeţe, deci asta ar însemna că toţi acei pereţi despărţitori trebuie curăţaţi zilnic. Asta ar însemna, pe lângă o resursă umană imensă, şi multe substanţe speciale care ne-ar afecta calitatea aerului dinăuntru. Avem acolo organizat un pult central, în care, în permanenţă, vor sta cadre medicale, iar vizibilitatea pacienţilor ar fi afectată. Ar însemna să avem cel puţin zece oameni care să circule printre culoarele formate de pereţii despărţitori. Vor şi pacienţi cu patologii asociate, drept urmare, în echipa pe care am pregătit-o pentru Expo, sunt şi medici neurologi, cardiologi, diabetologi, internişti, iar pentru eventualele urgenţe minore chirurgicale am pregătit şi medici ortopezi. (…) Organizarea şi circuitele au fost gândite perfect”, a mai declarat medicul Cătălin Hreniuc.

Spitalul de campanie a fost amenajat de autorităţile judeţene, cu sprijinul unor oameni de afaceri, şi a fost predat Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad în urmă cu două săptămâni. Aici vor fi trataţi pacienţi cu forme uşoare şi medii ale COVID-19, dacă se epuizează locurile disponibile în centrele medicale folosite în acest moment.