Doctorul Virgil Musta, șef de secție al Spitalului de Boli infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, a fost prezent, joi, la Arad, pentru a pune la dispoziția colegilor medici informații legate de circuitele spitalicești și modalitatea în care, din experiența deja dobândită, este cel mai bine să se acționeze în tratarea și vindecarea pacienților infectați cu COVID-19.

Cunoscutul doctor a vizitat Spitalul de Campanie de la Expo, declarându-se „frumos surprins” de ceea ce s-a realizat: „Am venit să văd și eventual să îi consiliez pe colegii mei din Arad legat de fluxurile și circuitele acestui spațiu. Și mă bucur că sunt chiar foarte bine stabilite, nu se amestecă spațiul alb, în care personalul medical își desfășoară activitatea cu spațiul roșu, unde vor fi pacienții. Sunt circuite foarte bine prestabilite, cu zone de dezinfecție la fiecare spațiu. Este un spațiu mare, generos, e bine. Chiar sunt frumos surprins de ceea ce văd aici”, a declarat Musta Virgil, șef de secție Spitalul de Boli infecțioase „Victor Babeș” Timișoara.

Acesta a vorbit despre modul în care trebuie să funcționeze relațiile umane, despre solidaritate, sprijin, colaborare și ajutor reciproc. „Toată lumea este aplecată înspre a realiza ceea ce trebuie. Nu avem foarte multă experiență și fiecare caută să-și transmită experiența unul altuia, pentru ca împreună să putem reuși să luptăm împotriva acestui virus. Noi, la Timișoara, am stabilit o modalitate de comunicare, prin care să ne sprijinim reciproc și din punct de vedere al consultațiilor. Poate facem proiecte de telemedicină comune, pe care cu drag le vom da și colegilor de la Arad”, a precizat domnul doctor Musta.

Reputatul medic a vorbit și despre succesul pe care Timișoara l-a înregistrat în lupta cu temutul virus. „Timișoara a avut marea șansă că a prevăzut și a acționat profilactic, în sensul că înainte de a începe această pandemie am văzut cazurile din Europa și ne-am gândit că va ajunge și în România. Am reorganizat structural spitalul, am stabilit protocoale foarte stricte, ne-am dotat cu echipamente când mai erau încă pe piață și astfel am reușit să depășim cu bine prima parte a pandemiei, motiv pentru care noi nici nu am avut cazuri de contaminare și nici nu avem. Apoi am modificat din ceea ce am învățat din practică și consider că este foarte important să ne protejăm. În plus, am avut parte de o solidaritate deosebită din partea comunității. Foarte mulți oameni au venit cu echipamente, cu idei, cu experiență. Am colegi care, chiar și din Statele Unite, îmi trimit ultimele recenzii clinice ca să fie mai ușor pentru noi să dobândim experiență”.

Cuvintele cheie, urmate de acțiunile corespunzătoare, sunt trei, în opinia domnului doctor: „calm, înțelepciune, responsabilitate”. „Este nevoie de înțelepciune, atât din partea autorităților, cât și a populației. De înțelepciune, calm și responsabilitate, pentru că numai așa se pot realiza bine lucrurile. În momentul în care nu suntem calmi și intrăm în panică, greșim. În momentul în care nu avem înțelepciunea de a fi răbdători și de a găsi soluția cea mai bună, greșim. Dacă respectăm regulile care, vedeți, se mai schimbă, în funcție de noile cercetări, noile situații concrete, evoluția pandemiei și a cazurilor de îmbolnăvire va fi sub control și nu ne va depăși capacitatea serviciilor medicale de la noi din țară”.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, i-a mulțumit domnului doctor pentru implicare, solidaritate și profesionalism, precum și pentru faptul că acesta le-a oferit medicilor arădeni informații din experiența proprie. „Eforturile noastre, ale autorităților publice, sunt canalizate spre comunitate. Astăzi, la Arad, doctorul Musta, unul dintre cei mai reputați medici din România, a apreciat modul în care am acționat în lupta cu coronavirusul. A fost la Spitalul de la Expo, dar și la TBC și ne-a dat încredere că și la Arad lucrurile evoluează bine”, a mai declarat Iustin Cionca.

Sursa foto: Consiliul Județean Arad