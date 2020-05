Aglomerație mare la frontiera de vest a România pentru a 3a zi consecutiv. Mii de persoane si nervi intinsi la maximum au fost și duminică la intrarea in tara, prin cele doua puncte de trecere a frontierei de la Nădlac. Chiar dacă autoritatile au deschis doua puncte noi pentru romanii care doresc sa revina sau să plece din tara, timpii de asteptare au crescut și ei, ajungând în unele cazuri la 8 ore. Cea mai tensionata situatie s-a inregistrat in vama Nadlac 1, situata pe DN7, acolo unde este permisa intrarea in tara, pe jos. Oamenii nu vor sa respecte distantarea sociala si isi pierd rabdarea atunci cand trebuie sa completeeze raportul epidemiologic. Duminică, toate cele 3 puncte de trecere a frontierei de pe granița cu Ungaria, care sunt deschise circulației pentru persoanele fizie sunt extrem de aglomerate.

Cel mai aglomerat weekend de la începerea pandemiei, pentru că sunt mii de oameni, atât pe intrarea, cât și pe ieșirea din România, spun autoritățile.

Peste 1100 de persoane au trecut granita pe jos, in ultmele ore, prin vama Nădlac 1. Ca sa scurteze timpii de asteptare, politistii de frontiera au scos mese in aer liber, unde romanii pot completa docuemntatia pentru intrarea in tara. Cu toate acestea, oamenii si-au pierdut rabdarea si au stat inghesuiti in fata tonetelor granicerilor, in speranta ca asa vor putea trece frontiera mai repede.

Poliția de frontieră a luat măsuri speciale pentru a face față situației și a lucrat la capacitatea maximă. S-a redeschis pentru circulția călătorilor alte 2 puncte, Nădlac 2 și Borș, însă numărul persoanelor care tranzitează frontiera este tot mai mare.

În cele 2 puncte de la Nădlac s-au deschis 13 căi de intrare în România și 9 căi de ieșire. In ultimele 24 de ore, pe la Nădlac 1, aproape 4000 de persoane au intrat in tara și au ieșit 6.100,

În doar câteva ore, 4050 de romani au intrat și 2.500 au ieșit și pe pe Nădlac 2. Pe la Borș au intrat 2.550 de persoane și au ieșit 1600.

Adevarate rețele de transport ale persoanelor care vin pe jos în țară și-au făcut apariția la frontieră, unde au apărut mai multe taxiuri și chiar și din alte județe. O călătorie cu un microbuz pentru 50 de km, de la Nădlac la Arad, costă chiar și 200 de lei.