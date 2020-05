Litoralul Vestului, așa cum este promovată plaja Lacului Ghioroc din județul Arad, îndeplinește condiția de bază ca să devină stațiune turistică de interes local. Anunțul a fost făcut joi decătre președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Comuna Ghioroc a îndeplinit o condiție esențială pentru a se tranforma în stațiune de interes local. Ministerul Economiei a emis ieri autorizația de funcționare pentru noi locuri de cazare pe plaja lacului, astfel că localitatea îndeplinește acum standardul de 100 de locuri de cazare solicitat pentru avizarea ca stațiune de interes local. Urmează ca, în urma unei vizite pe teren, o comisie ministerială să evalueze în ce măsură comuna Ghioroc corespunde tuturor criteriilor de atribuire a calității de stațiune de interes local.

Primăria comunei Ghioroc și Consiliul Județean Arad pregătesc intens deschiderea sezonului estival pe ,,Litoralul Vestului”. În aceste zile sunt în curs lucrări de amenajare pentru extinderea parcării cu încă 280 de locuri. De asemenea, pe plaja Ghioroc vor fi amplasate alte 13 căsuțe tip camping de categoria 3 stele care vor crea 51 de noi locuri de cazare. Autoritățile locale speră ca la data de 15 iunie sezonul estival să poată fi deschis în bune condiții, iar desfășurarea Festivalului de Vară de la Ghioroc să nu fie afectată de pandemie.

Lacul Ghioroc are o suprafaţă de peste 10 hectare şi o adâncime maximă de aproximativ 15 metri, însă în zona plajei sunt instalate balize de delimitare a locului în care scăldatul este posibil fără risc de înec.

Anul trecut numărul turiștilor care au vizitat plaja Ghioroc a fost, conform estimărilor primarului Corneliu Popi-Morodan, de 120 000 de persoane.

Ce spun autoritățile

„Astăzi lucrăm pe ambele maluri ale lacului, pe o parte extindem parcarea, iar pe cealaltă nivelăm terenul. Sunt încântat că demonstrăm că și în județul Arad se creează obiective de interes regional și chiar național, iar noi, administrația comunei Ghioroc, împreună cu președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, am pus umărul la această dezvoltare. Eu sper ca anul acesta să avem un sezon estival frumos și sigur, plaja să fie atractivă, iar studenții de la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad care organizează anual Ghioroc Summer Fest să revină cu atmosfera incredibilă a sfârșiturilor de săptămână pe plajă”, a declarat primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan.

„În calitate de președinte al Consiliului Județean Arad am susținut încă de la primele discuții cu primarul Corneliu Popi-Morodan ideea dezvoltării comunei ca stațiune de interes local. Pas cu pas, după trei ani de muncă, reușim să îndeplinim standardul impus prin lege. Lacul Ghioroc a devenit principalul obiectiv turistic al județului Arad și asta se datorează în primul rând administrației locale, primarului Corneliu Popi-Morodan și echipei sale, dar și faptului că atunci când eram criticați pentru acest proiect l-am continuat și am demonstrat în cele din urmă că am avut dreptate. Sunt mândru că am dezvoltat în județul Arad un pol turistic cu mare potențial pe care Consiliul Județean Arad l-a promovat și la Târgul Național de Turism în ultimii doi ani”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.