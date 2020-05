Primăria Municipiului Arad și Consiliul Local au aprobat, joi, modificările care permit funcționarea teraselor în municipiul Arad, în condițiile în care din 1 iunie, acestea vor putea funcționa în condiții speciale.

Concluziile sedintei CLM de astazi Publicată de Calin Bibart pe Joi, 28 mai 2020

Pentru a evita un eventual blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, administrația locală a hotărât ca începând cu data de 01.06.2020, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu terase să fie stabilită la 0,10 lei/mp/zi, a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

„Mulțumesc consilierilor care au votat conceptul de terasă în municipiul Arad cu atât mai mult cu cât înțelegem că începând cu data de 1 iunie va fi posibilă funcționarea lor, într-un spațiu deschis, cu distanțare socială. De asemenea, așa cum s-a promis, în acest an ocuparea domeniului public se va face la un preț modic de 10 bani, tocmai pentru cei care au fost obligați să țină sub lacăt acest domeniu. În plus am aprobat unele scutiri de taxe și impozite pentru cele două luni de situație de urgență, așa cum ne permite Ordonanța nr.69”, a mai declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.