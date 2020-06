Arădenii sunt întrebați ce creddespre cadrele medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a inițiat, marți, o consultare publică referitoare la Spitalul Clinic Județean de Urgență. În perioada unor investiții importante în sistemul sanitar, Iustin Cionca încearcă să afle care sunt, în opinia arădenilor, prioritățile spitalului: investițiile în condițiile spitalicești sau grija personalului medical față de pacienți.

Consultarea a fost lansată pe profilul și pe pagina de Facebook a președintelui Consiliului Județean Arad, unde a fost activat și un sondaj de opinie. Comentariile sunt centralizate și preluate de Serviciul de Management al Spitalelor, din cadrul Consiliului Județean Arad. Fiecare comentariu al arădenilor va fi analizat și transmis și consiliului de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

„Stimați arădeni, doresc să vă consult într-un subiect important pentru toți cetățenii din județul nostru. Programăm, în această perioadă, viitoarele investiții pentru Spitalul Județean. Fiindcă vom dezvolta incinta spitalului și vom construi acolo secții noi (un spital nou de Infecțioase Adulți și un Complex Pediatrie-Matern nou), din punctul meu de vedere este foarte important să existe și o atenție corespunzătoare a cadrelor medicale față de pacienți. Aș dori să aflu care au fost experiențele dumneavoastră referitor la spital. Unde este nevoie să corectăm și pe cine ar trebui să promovăm ca exemplu de bune practici? Vă rog să postați părerea dvs. în comentarii, dar NU de pe conturi false”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad.

Iustin Cionca: am primit și semnale că (…) nu întotdeauna atenția sau îngrijirea sunt la nivelul așteptărilor

Astăzi, când pandemia Covid-19 a resetat sistemul medical, suntem într-un moment zero al relației dintre cei internați și cei care îi îngrijesc. Acest moment zero trebuie să fie fundația pe care se reconstruiește încrederea dintre pacienți și cadrele medicale, altfel orice investiție financiară va fi lipsită de valoare. Departe de mine să minimalizez efortul admirabil al celor care au luptat în prima linie împotriva Covid- 19! Le transmit respectul, aprecierea și recunoștința mea! Grija față de pacient trebuie să fie o preocupare constantă și să nu existe scuze sau explicații pentru cei care încalcă normele de etică profesională. Mi-am propus ca Aradul să fie un centru medical modern, cu un spital județean la care arădenii să apeleze cu încredere fără să mai plece în alte județe sau chiar la tratament în străinătate. Este necesar, pentru asta, efortul tuturor, și în primul rând al celor din spital. Haideți să îi încurajăm pe cei care fac treabă bună și să înțelegem unde sunt neajunsurile. Consiliul Județean a investit foarte mult la spital, peste 35 de milioane de euro în

ultimii ani, și avem proiecte în derulare de încă 60 de milioane de euro. Am modernizat secții importante și construim spitale noi, și la Arad, dar și în județ (la Căpâlnaș este în curs de realizare un nou Spital de Psihiatrie, pe strada Vicențiu Babeș amenajăm, practic de la gri, o nouă Oncologie, secția de Cardiologie se extinde pe un etaj întreg la Județean, Chirurgia a devenit una dintre cele mai moderne din România). Avem foarte mulți parteneri, medici, asistenți, infirmiere, brancardieri, personal auxiliar, care sprijină eforturile administrației și și-au schimbat în bine atitudinea față de pacienți. Dar am primit și semnale că există și aspecte nefuncționale, că nu întotdeauna atenția sau îngrijirea sunt la nivelul așteptărilor. Împreună, ținând cont de vocea dumneavoastră, putem dezvolta sistemul sanitar din Arad, ca dincolo de investiții să găsiți acolo și omenia și profesionalismul pe care ni le dorim cu toții în toate domeniile, dar cu precădere acolo unde în joc este sănătatea sau chiar viața noastră”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Arad.