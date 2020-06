Miercuri, 3 iunie, se împlinesc 88 ani de când s-a născut la Arad, Fred Lebow, arădeanul care a organizat primul maraton din celebrul Parc Central din New York.

Sursa foto: imdb.com

Sursa foto: pinterest.com

Sursa foto: alchetron.com

Sursa foto: By Seidenstud, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29445356, wikipedia.org

Conform unui material publicat decătre profesorul Horia Truțăpe site-ul Bibliotecii Județene A.D.Xenopol din Arad, la pe data 3 iunie „1932 – S-a născut la Arad, Fred Lebow (Fisch Lebovitz), atlet, organizatorul în 1970 a primului maraton din New York cu o participare de 127 persoane. După aproape trei decenii, în 2006 au participat 100.000 oameni de pe toate continentele”.

Fred Lebow a decedat pe data de 9 octombrie 1994, la New York (SUA).

Conform paginii de internet imbd.com, dupăce a supraviețuit ocupației naziste asupra Europei, în timpul celui de-al 2lea Război Mondial, Lebow, care era evreu ortodox, a plecat în Cehoslovacia, Olanda și Irlanda, cu intenția clară de a imigra în Statele Unite Ale Americii.

În memoria lui Lebow, în 2008 a fost realizat filmul „Aleargă pentru viața ta” (Run for Your Life – 2008).

Conform wikipedia.org, Fred Lebow, care a primit la naștere numele Fischel Lebowitz, a fost cel care a transformat cursa de alergare dintr-una cu 55 de concurenți care termină competiția în cel mai mare maraton din lume cu 51.000 de concurenți care trec linia de finish, in 2016.

A fost inclus, postmortem, în National Distance Running Hall of Fame in 2001.

Lebow a alergat la maratonul inaugural din 197 și a încheiat pe locul 45 din 55 de concurenți, cu un timp de 04:12:09.

Lebow a alergat ultima dată la Maratonul din New York, când avea 60 de ani, pe data de 1 noiembrie 1992, după ce, la începtul anilor 1990, a fost diagnosticat cu cancer la creier. În acea cursă a fost însoțit de prietena lui, Grete Waitz, care a câștigat de 9 ori maratonul new-yorkez. Cei 2 au scos atunci un timp de 5:32:35.

În timpul carierei sale de alergător, Fred Lebow a concurat la 69 de maratoane din 30 de țări.

Alături de Maratonul din New York, Fred Lebow a organizat, de asemenea, alte curse celebre, printre care Empire State Building Run-Up, the Fifth Avenue Mile, and the CrazyLegs Mini Marathon (a 10K road race), care a fost prima cursă dedicată exclusiv femeilor.

Lebow a fost președintele Asociației Alergătorilor din New York timp de 20 de ani.

La slujba de înmormântare, care a fost organizată la linia de finish a New York City Marathon au participat mai mult de 3.000 de persoane, ceea ce, în acel moment, a fost cea mai mare comemorare publică din Central Park de la moartea lui John Lennon.