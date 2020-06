Drumul județean Bârsa- stațiunea Moneasa, care este supranumită „Perla Munților Apuseni”, va avea primul strat de asfalt până la toamnă, a declarat, vineri, președintele Consiliului Județean Arad.

Iustin Cionca spune că stațiunea Moneasa, lacul Ghioroc, zona Căsoaia/Tauț și valea Mureșului sunt principalele direcții ale Consiliului Județean Arad, în afara municipiului, pentru turismul arădean. Chiar dacă începutul de an a fost compromis de pandemia Covid-19, iar turismul a fost blocat, investițiile în modernizarea drumurilor județene și realizarea unor obiective locale în Moneasa, Ghioroc și Căsoaia, au continuat.

Și asta pentru că primul pas pentru punerea în valoare a celor patru zone turistice este modernizarea drumurilor de acces.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a fost pe șantierul drumului județean Bârsa-Sebiș-Donceni-Buhani-Dezna-Rănușa-Moneasa-limită județ Bihor, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Drumul respectiv are 26,4 km, iar valoarea investiției este de 55 milioane lei. Până la toamnă se va finaliza întreaga reciclare pentru stratul de fundare și se va așterne primul strat de asfalt, până la Moneasa inclusiv.

În ce privește tronsonul Moneasa-limită județ Bihor, un drum pietruit care va fi modernizat din fundație și asfaltat, pentru a face legătura cu județul vecin, Consiliul Județean se judecă cu Romsilva pentru punerea la dispoziție a amplasamentului și eliberarea avizului de construcție.

„Consiliul Județean și-a asumat, ca angajament pentru turismul arădean, să investească în zonele cu potențial ale județului. Astfel, în ultimii trei ani am dezvoltat tabăra de la Căsoaia, am creat condiții ca Ghiorocul să devină stațiune de interes local, am pus bazele turismului festivalier la Radna, iar la Moneasa am câștigat un proiect important de refacere a infrastructurii. Ne-am angajat în cea mai dificilă încercare: să reparăm tot drumul de la Arad la Moneasa, aprox. 100 de km, și chiar mai mult, să trecem de Moneasa și să deschidem o nouă legătură cu județul Bihor, ca turiștii să poată ajunge în „Perla Apusenilor” și dinspre Bihor. Am lucrat pas cu pas, iar rezultatele sunt concrete și foarte vizibile, astăzi. În următorii patru ani, vom miza foarte mult pe turismul de week-end, iar marea provocare pentru următorul ciclu administrativ va fi să continuăm ceea ce am început, construind din fundație: ca Aradul să devină o destinație turistică”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.