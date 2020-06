Spectacolele de teatru vor fi reluate în Arad începând cu data de 17 iunie, a anunțat, vineri, conducerea Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. Până pe data de 31 iulie vor fi spectacole în fiecare zi de miercuri, joi și vineri. Toate producțiile vor fi prezentate doar în aer liber.

„Ne bucurăm că, după aproape trei luni extrem de dificile, putem să ne reîntâlnim și să ne bucurăm de teatru. Până la mijlocul lunii septembrie, vom aduce spectacolele pe care le îndrăgiți atât de mult, în fața dumneavoastră, în aer liber, în Grădina de vară a Centrului Cultural Județean, Grădina de vară a Cinematografului Arta și… în cartierele arădene. Le vom aduce aproape de voi, spectatorii noștri dragi, păstrând însă toate măsurile de siguranță determinate de situația specială în care ne aflăm”, a declarat directorul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, Bogdan Costea.

„Teatrul la fereastră” va prezenta spectacole în parcările unor cartiere de blocuri din oraș, iar „Grădina cu teatru”, la Teatrul de Vară de pe strada George Barițiu nr 16.

Spectacolele din cadrul proiectului „Teatrul la fereastră” pot fi vizionate gratuit. Pentru reprezentațiile susținute la Teatrul de Vară al Centrului Cultural Județean Arad și la Grădina de vară a Cinematografului ,,Arta”, prețul unui bilet este de 15 lei (preț întreg), 10 lei (studenți și pensionari) și 5 lei (elevi). Biletele, în limita locurilor disponibile, se achiziționează prin rezervare telefonică, la numărul de telefon 0257/ 280018, de luni până vineri, între orele 10.00 – 16.00 și sâmbăta între orele 10.00 – 12.00. În ziua reprezentației, acestea pot fi achiziționate din locația susținerii spectacolului între orele 18.00 – 20.00.

În caz de vreme nefavorabilă, spectacolele se reprogramează la o dată anunțată ulterior.

Primul spectacol are loc Miercuri, 17 iunie 2020, la Teatrul de Vară al Centrului Cultural Județean, de pe str.George Barițiu, nr.16. Producția ,,Totul despre femei ” de Miro Gavran, Distribuția 1, va fi prezentată cu începere de la ora 20.00.

Lista completă cu toate spectacolele o găsiți pe pagina de internet teatrulclasic.ro și pe contul de Facebook al Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad.

Program spectacole în aer liber – TCIS Arad 17 iunie – 31 iulie 2020

Miercuri, 17 iunie 2020, ora 20,00 –Teatrul de Vară al CCJ, str.George Barițiu, nr.16 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Totul despre femei ” de Miro Gavran, Distribuția 1

Regia: Felix Crainicu

Durata:1h40 min

Joi, 18 iunie 2020, ora 20,00 – Cartier Micălaca, zona 300, parcare bloc 303/2 – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Bagajul cu oameni” după ,,The search for signs of intelligent life in the universe” de Jane Wagner

Traducerea: Matei Ioan Rotaru

Dramatizarea: Diana Ioana Licu

One woman show cu Diana Ioana Licu

Durata: 50 min

Vineri, 19 iunie 2020, ora 20,00 – Cartier Micălaca, zona 300, parcare bloc 303 / 2 – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Apropo, ați chemat pompierii?” – adaptare după ,,Telegrama” de Aldo Nicolaj

One man show cu Zoltan Lovas

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Miercuri, 24 iunie 2020, ora 20,00 – Teatrul de Vară al CCJ, str. George Barițiu, nr.16 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Ai mei erau super!” – scenariu colectiv bazat pe întâmplări reale ale actorilor trupei

Regia: Cristian Ban

Durata: 1h30 min

Joi, 25 iunie 2020, ora 20,00 – Cartier Aurel Vlaicu, zona Poetului, str. Ștefan Luchian – curtea interioară – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Giulia / Singură acasă” – adaptare după Dario Fo și Franca Rame

One woman show cu Angela Petrean Varjasi

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Vineri, 26 iunie 2020, ora 20,00 – Cartier Aurel Vlaicu, zona Poetului, str. Ștefan Luchian – curtea interioară – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Apropo, ați chemat pompierii?” – adaptare după ,,Telegrama” de Aldo Nicolaj

One man show cu Zoltan Lovas

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Miercuri, 1 iulie 2020, ora 20,00 – Teatrul de Vară al CCJ, str. George Barițiu, nr.16 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Totul despre femei ” de Miro Gavran, Distribuția 2

Regia: Felix Crainicu

Durata:1h15 min

Joi, 2 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Alfa – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Bagajul cu oameni” după ,,The search for signs of intelligent life in the universe” de Jane Wagner

Traducerea: Matei Ioan Rotaru

Dramatizarea: Diana Ioana Licu

One woman show cu Diana Ioana Licu

Durata: 50 min

Vineri, 3 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Alfa – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Giulia / Singură acasă” – adaptare după Dario Fo și Franca Rame

One woman show cu Angela Petrean Varjasi

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Miercuri, 8 iulie 2020, ora 20,00 – Teatrul de Vară al CCJ, str.George Barițiu, nr.16 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Să ne cunoaștem mai bine” – scenariu colectiv

Regia: Cristian Ban

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani

Durata: 1h10 min

Joi, 9 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Micălaca – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Bagajul cu oameni” după ,,The search for signs of intelligent life in the universe” de Jane Wagner

Traducerea: Matei Ioan Rotaru

Dramatizarea: Diana Ioana Licu

One woman show cu Diana Ioana Licu

Durata: 50 min

Vineri, 10 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Micălaca – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

Giulia / Singură acasă – adaptare după Dario Fo și Franca Rame

One woman show cu Angela Petrean Varjasi

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Miercuri, 15 iulie 2202, ora 20,00 – Teatrul de Vară al CCJ, str.George Barițiu, nr.16 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Gunoierul” de Mimi Brănescu

Regia: Marian Parfeni

Durata: 55 min

Joi, 16 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Aurel Vlaicu – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

Exerciții de improvizație teatrală și impro-cabaret cu actorii Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici” și ai Trupei Marionete

Durata: 50 min

Vineri, 17 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Aurel Vlaicu – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Apropo, ați chemat pompierii?” – adaptare după ,,Telegrama” de Aldo Nicolaj

One man show cu Zoltan Lovas

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Miercuri, 22 iulie 2020, ora 20,00 – Grădina de vară a Cinematografului Arta, str. Vasile Alecsandri, nr. 2 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Ai mei erau super!” – scenariu colectiv bazat pe întâmplări reale ale actorilor trupei

Regia: Cristian Ban

Durata: 1h30 min

Joi, 23 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Alfa – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

Exerciții de improvizație teatrală și impro-cabaret cu actorii Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici” și ai Trupei Marionete

Durata: 50 min

Vineri, 24 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Alfa – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Giulia / Singură acasă” – adaptare după Dario Fo și Franca Rame

One woman show cu Angela Petrean Varjasi

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Miercuri, 29 iulie 2020, ora 20,00 – Grădina de vară a Cinematografului Arta, str. Vasile Alecsandri, nr. 2 – Proiectul ,,Grădina cu teatru”

,,Totul despre femei ” de Miro Gavran, Distribuția 1

Regia: Felix Crainicu

Durata:1h40 min

Joi, 30 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Micălaca – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Apropo, ați chemat pompierii?” – adaptare după ,,Telegrama” de Aldo Nicolaj

One man show cu Zoltan Lovas

Regia: Liana Didilescu

Durata: 50 min

Vineri, 31 iulie 2020, ora 20,00 – Cartier Micălaca – Proiectul ,,Teatru la fereastră”

,,Bagajul cu oameni” după ,,The search for signs of intelligent life in the universe” de Jane Wagner

Traducerea: Matei Ioan Rotaru

Dramatizarea: Diana Ioana Licu

One woman show cu Diana Ioana Licu

Durata: 50 min