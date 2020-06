Timpi mari de intrare în România prin principalele puncte de trecere frontierei cu Ungaria se înregistrează și luni, dimineață în contexul în care începând de luni românii care vin din mai multe țări din vestul Europei nu mai trebuie să stea în autoizolare la domiciliu sau carantină.

De altfel, câteva sute de romani au asteptat, ore bune, in Ungaria, încă de ieri sa se faca ora 00.00, ca sa poata scapa de izolare, atunci cand intra in tara. Autoritatile au hotarat ca din 15 iunie, tarile care au mai putin de 5 imbolnaviri la un milion de locuitori sa fie trecute pe o lista de destinatii sigure, asa ca romanii intorsi din Germania, Elveția, Austria, Bulgaria sau Grecia nu mai intra, obligatoriu, in izolare la domiciliu. S -a pastrat insa obligativitatea completarii unor documente, la granita, aceleasi ca in perioada de pandemie.

Cel mai mare punct de trecere a frontierei este și cel mai aglomerat. La Nădlac 2, de pe autostrada Nădlac-Arad s-a așteptat luni dimineață 3 ore pentru intrarea în România, la Nădlac 1 – 40 de minute, iar la Borș – în Bihor, 50 de minute. În celelalte puncte se așteaptă cel mult 20 de minute. La Nădlac 1 și 2 sunt deschise în total 22 de căi de intrare în țară. În primele 8 ore pe aici au intrat în România cca 4.500 de persoane. Unii oameni au așteptat cu orele prin parcările din Ungaria, ca să intre în Româna la ora 00 pentru a scăpa de izolare.

Multi romani stabiliti in Germania, spre exemplu, si-au amanat concediul in Romania, in speranta ca vor scapa de izolarea la domiciliu. Asa ca au profitat de noile masuri de relaxare, pentru a se intoarce la rude. Sperau sa scape insa si de trierea din vama, care insa s-a pastrat, iar oamenii trebuie să completeze documentele medicale de la DSP în continuare.

Persoanele asimptomatice care vin din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria nu mai intră în autoizolare. Tari precum Italia, Spania, Franța ori Marea Britanie continue sa fie considerate vulnerabile, asa ca cei care vin de acolo merg direct in izolare la domiciliu.