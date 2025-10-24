INSP: APROAPE 87.000 DE INFECȚII RESPIRATORII RAPORTATE SĂPTĂMÂNA TRECUTĂ

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 13–19 octombrie 2025, au fost consemnate 86.780 de cazuri de infecţii respiratorii, categorie ce include gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii.

Potrivit datelor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numărul îmbolnăvirilor este în ușoară creștere față de săptămâna precedentă.

Astfel, în intervalul 13–19 octombrie s-au înregistrat cu 2,4% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (84.736) şi cu 3,1% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (89.574), a precizat INSP.

Peste 500.000 de persoane, vaccinate antigripal

Variaţia în plus faţă de media calculată de 86.016 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018–2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 0,9%, relatează Agerpres.

În acelaşi interval au fost înregistrate 355 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 296 de cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi două cazuri de gripă confirmată de laborator (cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost confirmate şase cazuri de gripă prin analize de laborator, dintre care trei cazuri cu virus gripal B și trei cazuri cu virus gripal A nesubtipat, relatează Radio România Actualități.

Până la data de 19 octombrie au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări un număr de 519.714 persoane vaccinate antigripal, din care 510.700 din grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat.