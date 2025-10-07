JAQUELINE CRISTIAN ESTE ÎN TURUL DOI LA WUHAN

De către
Realitatea de Arad
-

aqueline Cristian, locul 48 mondial, s-a calificat, marţi dimineaţă, în turul doi al turneului WTA de 1000 de puncte de la Wuhan (China).

Cristian a trecut în runda inaugurală de americanca McCartney Kessler, locul 33 WTA, scor 6-7 (6), 6-0, 6-3.

Meciul a durat două ore şi 33 de minute.

În turul doi, Cristian va evolua cu sportiva kazahă Elena Rîbakina, favorită 8 şi locul 9 mondial.

Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.

Calificarea în turul doi este recompensată cu premii de 23.450 de dolari şi 45 de puncte WTA.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.