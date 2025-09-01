JUDECĂTORII DECID DACĂ GEORGESCU RĂMÂNE SUB CONTROL JUDICIAR. SURSE: PROCURORII PREGĂTESC NOI AUDIERI ÎN DOSARELE LIDERULUI SUVERANIST

Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor, Călin Georgescu! Acesta se va prezenta astăzi în fața magistraților de la judecătoria sectorului 1 pentru a afla dacă se i se prelungește controlul judiciar. Românii se mobilizează în număr cât mai mare pe rețelele de socializare pentru susținerea candidatului interzis. În exclusivitate la Realitatea Plus veți vedea noul mesaj transmis de Călin Georgescu.

Concret, astăzi trebuiau să aibă loc două procese pentru acesta: verificarea măsurii preventive pentru control judiciar – dacă se menține sau dacă se ridică de către magistrați și, mai mult decât atât, măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

Din cauza grevei care a cuprins sistemul judiciar din partea judecătorilor tribunalelor și curților de apel se va judeca doar măsura preventivă de control judiciar. Astfel, Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă pentru alte 60 de zile. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată, în cazul unui răspuns nefavorabil, cu apel la o instanță superioară și astfel magistrații de la Tribunalul București vor avea un răspuns decisiv în cazul acestuia.

Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, s-ar pregăti noi audieri în dosarele în care este implicat Călin Georgescu.

În același timp, pe masa procurorilor de la Parchetul General au mai rămas alte 4 dosare penale care sunt în cercetare. Vorbim despre primul dosar penal în care a fost trimis în judecată – și vedem că din februarie și până în prezent liderul suvernanist se află sub măsura preventivă de control judiciar și trebuie să respecte mai multe condiții impuse de procurori.

Primele echipaje de forțe de ordine au ajuns deja la Judecătoria Sectorului 1 și vor începe să monteze gardurile de protecție. Românii s-au mobilizat în număr foarte mare pentru susținerea lui Călin Georgescu care va fi prezent la ora 9.00 în fața magistraților.

În exclusivitatea la Realitatea PLUS veți vedea și mesajul liderului suveransit pentru toți românii din țară și din Diaspora.