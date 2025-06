KOSTAS SALVARAS, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: DACĂ EUROPA VREA SĂ RĂMÂNĂ COMPETITIVĂ, STIMULAREA ȘI EXPANSIUNEA ECONOMICĂ TREBUIE SĂ FIE PRIORITARE

Kostas Salvaras, Area Vice President South-East Europe Cluster, Philip Morris International, atrage atenția că Europa trebuie să recupereze urgent decalajul față de China și Statele Unite ale Americii în privința inovației. „Creșterea economică este frânată de suprataxare și birocrație excesivă”, declară Salvaras într-un interviu pentru Q Magazine. „Dacă Europa vrea să rămână competitivă, controlul și conformitatea trebuie să treacă pe locul doi, iar stimularea și expansiunea economică să fie prioritare. Un cadru mai flexibil care să ofere companiilor curajul de a investi în tehnologii de vârf este de preferat reglementării fiecărui detaliu al pieței.”, mai adaugă oficialul companiei Philip Morris International.

În septembrie 2024 ați fost numit Area Vice President South-East Europe Cluster în cadrul Philip Morris International. Cum au fost aceste prime 8 luni după revenirea în Europa și cu ce provocări v-ați confruntat?

Am primit cu mândrie propunerea de a fi responsabil pentru Europa de Sud-Est, una dintre cele mai importante regiuni ale companiei, care include România, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Cipru, Malta, Muntenegru, Albania, Kosovo, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina. Pot spune că am revenit astfel la rădăcini, în regiunea în care mi-am început cariera la Philip Morris International (PMI) acum aproape 30 de ani. Cele opt luni petrecute în această funcție au reprezentat o experiență pozitivă, caracterizată de dinamism și provocări, și mi-au oferit oportunitatea de a lucra îndeaproape cu echipele noastre talentate din această regiune.

Provocările au fost atât de natură personală, dar și profesională. Mutarea într-un oraș nou, București – menționez că de aici coordonez această regiune, vizitele în țările din regiune pentru a cunoaște echipele și piețele, plus provocarea de a mă reacomoda cu ritmul și dinamica vieții europene, după ce am petrecut o perioadă îndelungată în alte regiuni. De asemenea, am fost nevoit să îmi reorganizez viața personală și să găsesc un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele familiale.

Printre provocările profesionale s-au numărat adaptarea la diversele piețe locale și înțelegerea specificului fiecărei țări din regiune. Însă, leadership-ul real înseamnă să armonizezi strategia globală cu diversitatea locală – nu doar să le aliniezi, ci să le faci să creeze valoare împreună.

Am fost nevoit să navighez prin complexitatea reglementărilor pentru a găsi soluții inovatoare pentru a alinia strategia Philip Morris International de a construi un viitor fără fum cu cerințele locale.

De asemenea, menținerea unui echilibru între obiectivele noastre globale și nevoile specifice ale fiecărei piețe a reprezentat o provocare.

Cu toate acestea, colaborarea strânsă cu echipele din cele 12 țări și sprijinul lor constant au fost esențiale. Doar în România, PMI generează peste 5.500 de locuri de muncă directe și indirecte – un impact concret care reflectă angajamentul nostru față de dezvoltarea regională sustenabilă. Sunt foarte optimist cu privire la viitor și încrezător că vom continua să inovăm și să răspundem nevoilor în schimbare ale consumatorilor noștri.

Europa este sub presiune în acest moment, una dintre provocările cu care se confruntă fiind decalajul de inovare. SUA și China conduc în acest domeniu. Cum vedeți dezvoltarea unui ecosistem robust de inovație în Europa care să poată concura cu aceste țări? Care sunt elementele cheie necesare pentru a încuraja un astfel de mediu?

Inovația nu e un lux – este infrastructura viitorului economic. Este forța care conduce dezvoltarea economică la nivel global. Iar, în acest moment, Europa pare că a pierdut startul în cursa inovării, ceea ce înseamnă că trebuie să regândească fundamental modul în care abordează inovația. Recent, am participat la Forumul Economic de la Delphi, unde am vorbit exact despre inovație și dezvoltare economică. Nu putem reduce și închide decalajul de inovație față de SUA și China, lideri de necontestat în această cursă, dacă nu schimbăm paradigma actuală. Acum, creșterea economică este