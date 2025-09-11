LARRY ELLISON, COFONDATOR ORACLE, L-A DEPĂȘIT PE ELON MUSK ȘI A DEVENIT CEL MAI BOGAT OM DIN LUME

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a preluat titlul de cel mai bogat om din lume, după ce averea sa a crescut cu 101 miliarde de dolari, ajungând la 393 de miliarde de dolari.

Potrivit CNN care citează Bloomberg, Elon Musk are o avere estimată la 385 miliarde de dolari.

Creșterea spectaculoasă a venit după un raport financiar excepțional al Oracle, care a arătat o cerere uriașă pentru capacitatea de centre de date din partea clienților din domeniul inteligenței artificiale.

Acțiunile companiei au urcat cu 41%, marcând cel mai mare câștig într-o singură zi al Oracle, din 1992.

Potrivit analiștilor, Oracle are comenzi în așteptare pentru serviciile AI în valoare de 455 de miliarde de dolari (contracte semnate de clienți care trebuie livrate sau implementate).

Exceptând câteva perioade scurte, Elon Musk a fost cel mai bogat om din lume începând cu anul 2021.