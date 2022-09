În timp ce coalitia se pregătește de duș în trei, iar românii sunt aburiți cu promisiuni care mai de care mai fanteziste, iată că s-a trezit și opoziția. Liderii USR , aflați până mai ieri la guvernare, latră cu nerușinare la partidele aflate la putere. Cătălin Drulă și-a dat seama, într-o epifanie subită, că românii sunt bătaia de joc a politicienilor. Supărat nevoie mare pe masurile anunțate pe energie, ce-i drept tardive și insuficiente, Drula plânge de grija firmelor din această tara și crede că bisericile și Metrorex nu ar trebui să beneficieze de plafonare la facturi.

În opinia sa, ”chestiunea cu Metrorexul, cu bisericile este o sfidare, pur și simplu. E ca acel banc celebru cu rabinul care spune că dacă n-ai loc în casă, ia și animalele și după ce le scoți ți se pare că ai loc.”, am încheiat citatul. Ușor cu pianul pe scări, domnule Drulă.

Nu este primul derapaj la adresa sfintei Biserici, pe care îl consemnăm în dreptul USR. Bine domnule Drula, când ați făcut ceva de aplaudat, eu v-am susținut, dar acum că veniți cu derapaje progresiste, vă taxez! Nu vă pot permite sa puneți lacăt pe credința noastră, din nou! Sa ne puneți lacăt pe sfinți, ca sa nu putem merge in sfintele lăcașuri de cult, sa ne onorăm moaștele, sa ne spunem rugăciunile, împlinirile, Suferințele! Eu înțeleg că nu credeți in nimic, dar e problema voastră! Ne-ați luat porcul din ogradă, vreți să luați si sărbătoarea Crăciunului, identitatea de gen, ca sa nu mai știe copilul dacă e băiat sau fetita, sa cada victima ideologiei voastre sa se piardă confuz pe drumul vieții, sa distrugeți familia ca sa uitam de cupluri sa trecem in grupuri. Și aș putea continua ore numai înșirând enorociri de-ale voastre, ca bani pentru vagine si penisuri de cauciuc, dar nu aveți bani de burse, ori de irigații.

Să vă fie rușine, domnilor Drula și compania, pentru această revoltă față de Sfânta noastră Biserică. V-am pus la dispoziție platforma emisiunii, v-am ascultat pe toti, chiar dacă nu am fost și nu sunt de acord cu voi. Dar dacă voi continuați să purtați un război cu credința mea în bunul Dumnezeu și casa Domnului, mă văd obligată să refuz prezența voastră în emisiunea mea, pentru că este o mare lipsa de respect la adresa mea si a celor 80% creștini din aceasta țara.

De ce nu sunteți revoltat că ați comandat vaccinuri cât pentru 6 românii pe bază de frică? Miros de bani? Bine că nu sunteți revoltat că nu ați făcut nimic cât ați fost la Ministerul Transporturilor pentru a salva Tarom, Blue Air, CFR și nu numai. Bine ca nu sunteți revoltați pe primarii voștri eșuați. Bine ca nu sunteți revoltați pe liberalizarea dezastruoasa pe care ați făcut-o si v-ați dorit-o, instalând sărăcia in România. Bine ca nu va revoltați când greșiti si batjocoriți ce avem noi mai sfânt.

Eu iau atitudine și vă spun că, fără respect, eu nu vă pot oferi respect! Pe casa Domnului nimeni nu are dreptul să pună lacătul, mai ale voi! USR si REPER sunt partide neomarxiste progresiste! Deși sunt mulți oameni de calitate în interiorul lor. Înțeleg că unii dintre voi nu sunteți botezați in biserica lui Hristos. Dar eu sunt. Copiii mei sunt. Nepoții mei si strănepoții mei vor fi. Înțeleg ca unii dintre voi nu credeți in tainele cununiei religioase! Eu cred acolo, in fata Domnului am fost mireasa, acolo îmi voi căsători copiii si tot in Sfânta Biserică voi fi pentru ultima slujba din aceasta vremelnică viața.

Să vă văd revoltați ca romanii sunt captivi energetic, captivi in sărăcie, intoxicați de prostiile voastre care înaltă perdele de fum inutile. Cultivați semințele răului ca sa culegeți cearta, scandal! Bagati zâzanie și otrava ca sa ne dezbinamm ca sa ne atacam frate cu frate. Gata! S-a ajuns prea departe iar așa nu se mai poate! Jos labele de pe credința romanilor! Nu mai întrați cu bocancii plini de noroi în altare. De mii de ani, acest popor a avut reazem și scut tare în bunul Dumnezeu și conducători care au sfințit la propriu pământul și neamul pe care l-au cârmuit. Vedem cum se încearcă un asalt total la însăși seva acestui popor.

Din toate părțile, unii și alții, mulți din interior, se străduie să ne taie rădăcinile. Să ne dezbrace de tradiții și de moștenirea pe care, cu truda și glas de sânge, ni l-au lăsat strămoșii. Romanii în cea mai mare nevoie găsesc refugiu și alinare în centre sociale ce funcționează pe lângă lăcașurile de cult. Indiferent de ce credința propovăduiesc. Sunt acei oameni pe care politicienii, inclusiv și mulți din partidul dvs, domnule Drulă, i-ați ignorat și batjocorit. Sunt cei care suferă din cauza masurilor ineficiente , ori luate doar în interesul și spre folosul celor putini și privilegiați. Multe biserici sau mănăstiri vor închide porțile pentru cei nevoiași din cauza facturilor nesimțite. Jaful băieților deștepți din energie nu se oprește doar la românii de rând.

Preotul de la Mănăstirea Dumbrava din Alba spune că s-a mărit de 10 ori costul încălzirii la adăpostul social în care găzduiește peste 200 de copii și bunici și că a ajuns în situația de a închide centrul social. Mănăstirea Dumbrava, situată la 55 de kilometri de Alba Iulia este un colțișor de Rai pentru 130 de copii orfani sau abandonați de părinți și peste 60 de bătrâni. Pentru ei așezământul din Alba înseamnă acasă. Rămași ai nimănui, aceștia au fost binecuvântați de Dumnezeu cu un înger păzitor, părintele Vasile Crișan, care a ridicat mai multe centre sociale. Însă, „Dumbrava minunată”, așa cum ii se mai spune ar putea fi închisă din cauza costurilor uriașe din ultima perioadă.

Și vă dau exemplul din iarna trecută atunci când factura la gaz pentru Asociația Sfânta Veronica a fost în octombrie 3.800 lei, iar pe noiembrie a venit de 40.781 lei. De 10 ori mai mult. Oare ce va fi anul acesta? Vă mai dau un exemplu: de data aceasta de la Mănăstirea Colilia, din județul Constanța. Măicuțele au fost nevoite să achite aproape o sută de mii de lei la electricitate. Situația este cu atât mai revoltătoare mai ales că la mănăstire sunt doar câteva electrocasnice băgate în priză. Și nu sunt singulare aceste cazuri. Rechinii din energie mușcă hulpav din bunăstarea românilor și se îndestulează peste măsură din buzunarele noastre care se golesc de la o zi la alta.

În acest context, domnule Drulă, eu cred că ați abordat greșit unghiul problemei în declarația făcută. Politicienii care au condus țara în ultimii 33 de ani ne-au luat tot, lăsați-ne credința! Și nici cu remarca legată de Metrorex nu sunt de acord decât parțial. Chiar dacă este unul dintre consumatorii vorace de energie, metroul reprezintă artera vitală a Capitalei. Vă mai amintiți protestul care a paralizat Bucureștiul? Când oamenii nu au mai ajuns la serviciu, ori când bunicii nu au reușit să ajungă la medici ca să fie consultați, ori să își primească tratamentul? Ca să nu mai vorbim de pierderile financiare, estimate în acea zi la aproape 3 milioane de lei.

Este drept, eu sunt total de acord cu partea a doua a declarației liderului USR: șefii Coaliției ar fi trebuit să dezbată aceste măsuri după o consultare cu managerii din industrie, adică cei care sunt la cârma celor peste 2.000 de companii de stat și private, care reprezintă 35% din numărul de angajați. Aș adăuga și IMM-urile, coloana vertebrală a orcărei economii. Dar să nu disperăm de pe acum. Lumina vine chiar de la guvern care promite că ne va ajuta să schimbăm becurile, asta ca să facem economie. Așa cum ne cere Ursula von der Leyen. Dacă până mai ieri ni se recomanda să stăm la doi metri distanță unul de celălalt, astăzi ni se cere să facem duș în doi. Asta pentru că regizorul Putin ne prezintă vremea în această iarnă.

Sunt multe voci care mă acuză că încerc să provoc scandal între români și unguri. Departe de mine acest gând. Dar că observ tupeul liderilor UDMR, care ne sfidează în fiecare zi, nu am cum să mă abțin. Ministrul maghiar al mediului românesc, Tanczos Barna iese iar la rampă. Ne recomandă ca „În tot ce înseamnă consum – indiferent dacă vorbim de energie termică, electrică, alimente, mersul cu mașina – putem să economisim 10% fără niciun efort deosebit dacă suntem un pic mai atenți”. Pe scurt, ne cere să renunțăm chiar și la mâncare, asta pentru că aleșii nației nu sunt capabili să aplice măsurile care să ne protejeze de urgia care se preconizează la iarnă.

Mă așteptam la o poziție mai serioasă din partea celor care nu mai sunt acum la putere, vis-a-vis de drapajele celor care ne conduc. USR dezamăgește profund prin aceste atacuri la biserică, iar AUR face scandal și îndeamnă la proteste care să răstoarne guvernul, fără să ne prezinte și soluții concrete. În ciuda nocivității de care dă dovadă, partidul lui Simion pare să crească vertiginos în sondaje. Și o face pentru că atât actuala putere, cât și USR par a fi cei mai buni agenți electorali pentru formațiunea care se bate cu pumnul în piept că este naționalistă și pentru români. Sunt convinsă că salvarea va veni tot din interior, sunt convinsă că există politicieni capabili să stea cu demnitate la masa negocierilor cu cei puternici, că dintre noi se va ridica acel om care să taie lanțurile jugului față de străini și care să conducă țara în interesul și spre folosul românilor.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.

Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email [email protected]