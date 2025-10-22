LIGA CAMPIONILOR: MAN A MARCAT DOUĂ GOLURI PENTRU PSV EINDHOVEN / CHIVU A CÂȘTIGAT CU INTER ÎN BELGIA

De către

Dennis Man a marcat o dublă pentru PSV Eindhoven, în victoria cu 6-2 de pe teren propriu în fața celor de la Napoli, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a grupei Ligii Campionilor la fotbal.

Românul a marcat prima oară în minutul 54, când echipa sa conducea deja cu 2-1. „Tricolorul” a dus scorul la 4-1 în minutul 80.

În minutul 19, Dennis Man a oferit o pasă decisivă, dar golul coechipierului său a fost anulat pentru ofsaid.

Este prima victorie pentru PSV Eindhoven în această ediție a Ligii Campionilor, care a mai înregistrat un egal și o înfrângere.

Ceilați românii din Liga Campionilor

Pafos, cu un om eliminat în primele minute și cu Vlad Dragomir integralist, a remizat 0-0, în deplasarea de la Kairat Almaty.

Până acum, formația cipriotă a acumulat două egaluri și o înfrângere.

Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins-o în deplasare, cu 4-0, pe Union St. Gilloise.

Pentru inter, este a treia victorie în trei meciuri în Liga Campionilor.

Celelalte rezultate ale serii:

Barcelona – Olympiacos, 6-1

Bayer Leverkusen – PSG, 2-7

Arsenal – Atletico Madrid, 4-0

FC Copenhaga – Borussia Dortmund, 2-4

Newcastle United – Benfica, 3-0

Villarreal – Manchester City, 0-2

Foto: REUTERS / Piroschka Van De Wouw