”LITORALUL PENTRU TOȚI” ADUCE VARA ÎN SEPTEMBRIE

Soare blând, plaje liniștite și tarife la jumătate față de vârful sezonului. Așa arată Riviera Românească în septembrie, când turiștii au din nou ocazia să se bucure de mare prin programul „Litoralul pentru toți”, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 47.

Între 1 și 30 septembrie 2025, hotelurile de pe litoral scot la vânzare pachete speciale cu reduceri de până la 60%, transformând începutul toamnei într-o vacanță de vară prelungită.

De câțiva ani, septembrie a câștigat reputația de „a patra lună de vară”: temperaturi plăcute, apă curată, plaje aerisite și o atmosferă relaxată, departe de forfota din iulie și august. „Vacanța la mare rămâne pentru mulți români cea mai așteptată bucurie a anului. Prin Litoralul pentru toți, încercăm să păstrăm această bucurie vie și accesibilă,” spune Adrian Voican, președinte BIBI Group4Travel.

Câteva dintre cele mai atractive oferte:

Mamaia

– Hotel 3* cu mic dejun inclus – 75 lei/ persoană/noapte, minim 5 nopți de cazare

– Hotel 3* cu demipensiune – 185 lei/persoană/noaptem minim 4 nopți de cazare

Eforie Nord

– Hotel 2* fără servicii de masă – 80 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

– Hotel 3* all inclusive – 237 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

Eforie Sud

– Hotel 3* fără servicii de masă – 80 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

Olimp

– Hotel 3* fără servicii de masă – 140 lei persoană/noapte, minim 5 nopți de cazare

Neptun

– Hotel 3* fără servicii de masă – 87 lei persoană/noapte, minim 5 nopți de cazare

Jupiter

– Hotel 3* cu mic dejun inclus – 172 lei persoană/noapte, minim 2 nopți de cazare

Venus

– Hotel 3* cu mic dejun inclus- 126 lei persoană/noapte, minim 4 nopți de cazare

Saturn

– Hotel 5* cu mic dejun inclus – 219 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

Mangalia

– Hotel 3* cu mic dejun inclus – 159 lei persoană/noapte, minim 6 nopți de cazare

– Hotel 3* cu pensiune completă – 171 lei persoană/noapte, minim 6 nopți de cazare

Programul “Litoralul pentru toți” reprezintă o gură de oxigen pentru turismul autohton, într-un context economic dificil, marcat de majorarea TVA, scumpirea utilităților și efectele reducerii atractivității voucherelor de vacanță. Prin această ediție, litoralul românesc își propune să rămână atractiv și accesibil, demonstrând că vacanțele la malul Mării Negre nu se încheie odată cu vara calendaristică.