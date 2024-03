Liviu Alexa: „Deși Bogdan Buta, patronul „Untold”, a recunoscut acuzațiile de sex cu minori, dosarul a fost CLASAT

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, prin procurorul de caz, a decis clasarea dosarului în care Bogdan Buta, milionarul UNTOLD, ar fi trebuit cercetat pentru sex cu minori.

Justiția clujeană acoperă pedofilii și instigă la sexul cu minori. Am văzut asta în trecutul recent, în scandalul NANA, în scandalul pedofilului italian cu „mireasa” de 13 ani, în scandalul pedofilului din Gheorgheni care a lăsat o fetiță de 14 ani gravidă și a primit pedeapsă cu suspendare.

Frapează incredibila grabă cu care procurorii s-au mișcat. Frapează incredibila nesimțire a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca de a ignora probele și mărturiile culese de polițiștii serioși de la serviciul de Investigații criminale. Dar cel mai tare frapează faptul că procurorii de caz, că au fost doi, o tipă pe nume Vinczeler și un nenică pe nume Szilaghi, au decis să mătrășească dosarul și să aibă tupeul profesional de a nu-l chema pe Bogdan Buta la audieri, conferindu-i acestuia statutul de persoană privilegiată, care nu trebuie deranjată cu asemenea mizilicuri.

Rușine acestor doi procurori!

Și rușine prim procurorului Dragoș Nicolae Șimon, cel care a avut grijă ca acest dosar să fie degrabă închis, fiindcă protectorii politici ai lui Buta au cerut-o imperativ.

Surse din Parchet mi-au spus că procurorii de caz, cu acordul prim-procurorului Șimon, au ajuns la concluzia șocantă că Buta nu se face vinovat de nicio faptă penală, că nu există probe care să-l incrimineze.

După ancheta mea, după tot cutremurul din spațiul public și după această șocantă clasare, oricine se poate întreba următoarele: sunt conversațiile dintre Buta și cei doi minori, la acea vreme, reale? Aspectele din conversații care relevă homosexualitatea lui Bogdan Buta și dorința de a face sex cu minorii de la acea vreme sunt reale? Au fost sau nu acasă la Buta cei doi minori? Au furat cei doi minori de la Buta, adidașii, lucru care atestă implicit faptul că au fost la el acasă în miezul nopții, fiind minori?

Răspunsul la toate acestea este Da. Dar inedit este faptul că astăzi o să vă prezint cine spune da la toate întrebările de mai sus. Cine recunoaște singur că tot ce am prezentat în anchetă, că tot ce au spus victimele lui Buta este real: chiar Bogdan Buta.

Nu mă credeți? Am cea mai bună dovadă.

Patronul UNTOLD m-a reclamat recent la CNA. Procedura la CNA în cazul unor asemenea reclamații e simplă și corectă: până să fiu chemat în fața Consiliului, mi se prezintă într-un document oficial al CNA lucurile de care mă acuză reclamantul Buta și mi se cere un punct de vedere.

Ei bine, astăzi am primit din partea CNA documentul prin care mi se cere punctul de vedere și unde sunt prezentate oficial și „acuzațiile” reclamantului Buta. Citind însă aceste „acuzații” împreună cu voi, vom observa că Bogdan Buta recunoaște SINGUR tot ce am publicat în anchetă, și practic, cu acest document le dau peste nas și procurorilor moral corupți din Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

În plângerea sa, Bogdan Buta spune „s-au făcut trimiteri repetate la presupusa mea orientare sexuală”. Buta continua: „au fost prezentate mai multe capturi de ecran ale unor conversații private al subsemnatului, de pe unele conturi private (de comunicare socială) fără acordul meu”.

Iată dragi cititori, iată tovarășilor procurori corupți moral, că Buta recunoaște singur în documentul oficial al CNA că toate conversațiile publicate de mine în care el face referiri sexuale de tip gay cu minorii de atunci sunt REALE.

Bogdan Buta merge mai departe și spune: „în cadrul aceleiași emisiuni a fost indicat numele cartierului în care locuiesc și au fost publicate imagini cu exteriorul casei mele, precum și imagini din interior: camera, baie, balcon inclusiv descrierea detaliată a interiorului casei”.

Practic, Bogdan Buta recunoaște în documentul oficial al CNA că tot ce au spus tinerii în interviul luat de mine este adevărat, că toate fotografiile pe care ei mi le-au pus la dispoziție pentru a le face publice sunt reale.

Practic, Buta recunoaște oficial că minorii de la acea vreme au fost la el acasă, lucru care indică: unu, că victimele nu au mințit și doi, că nu am greșit ca jurnalist publicându-le. Precizez că nicio secundă nu am publicat numele străzii și numărul unde locuiește Bogdan Buta, iar faptul că am menționat cartierul este o nominalizare foarte largă și necesară pentru a completa baza factuală a demersului meu jurnalistic.

Din fotografiile și video-urile publicate de mine, puse la dispoziție de victime, reiese clar că aceștia au fost acolo, că au consumat alcool și că au ajuns în zone intime ale casei, un mod total neobișnuit pentru o simplă vizită a unor străini care trebuia să se rezume la accesul lor maxim în living și la toaletă aferentă etajului unde este livingul.

Este irelevantă opinia lui Bogdan Buta cum că aș fi minimizat importanța furtului, pentru mine cel mai important este că tinerii care mi-au oferit interviul nu au MINȚIT.

Acum o lună și ceva, când am publicat ancheta care a șocat întreaga Românie acoperind toate cheile de verificare din punct de vedere jurnalistic, inclusiv gestul de a-i cere lui Buta un punct de vedere, ați fi avut dreptul să vă îndoiți chiar și de aceste dovezi ale mele, chiar și de mărturia victimelor dată mie în cadrul unui interviu.

Însă cred că nu mai este nimic de contestat din partea nimănui, după ce azi v-am prezentat dovada clară că Buta recunoaște tot și că procuratura clujeană s-a dedat la cel mai josnic gest de terfelire a actului de justiție, de „spălare” a lui Bogdan Buta.

De azi înainte mi-e foarte clar, și sper că vă este și vouă, faptul că în Cluj-Napoca actul de justiție este particularizat în funcție de statutul și bogăția unora.

