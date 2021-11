Fostul șef al Case de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, spune că în România doar ne facem că tratăm Covid-19 și că, deși există de mult timp pe piață, România nu a importat anticorpi moniclonali și Tocilizumab, două tratamente folosite în tratarea Covid-19.

„Nu cred că Raed Arafat a spus că medicamentele antivirale sunt mai toxice ca vaccinul. Una e vaccinul, alta e tratamentul. Nimeni nu și-a pus problema unei ipoteze destul de probabilă. Dacă nu am avea vaccin, dar am avea doar tratament, atunci testezi, identifici și dai tratament. Noi nu testam, nu dăm tratament. Nu trebuie să dai acces rapid la teste PCR, destul de scumpe. Există și teste de salivă, care sunt mai ieftine, aproape un dolar. După protocoalele mondiale, noi, în România, ne cam facem că tratăm Covid-19. Sunt spitale care primesc 6 doze. Germania cumpăra de acun șapte luni sute de mii de doze. Pentru cazurile ușoare sunt anticorpii monoclonali, iar la cazurile grele se dă Tocilizumab. Am luat 10.000 de doze, acum când România are peste 10.000 de noi cazuri pe zi. Concentratoarele românești de oxigen sunt la depozitul Unifarm, iar propaganda spune că nu pot fi scoase de acolo, pentur că este o anchetă în plină desfășurare. Atunci când vrei să spui că aplezei la specialiști, dar nu prea îi bagi în seamă, te ascunzi după aceste cuvinte mari. România ar trebui să se înscrie rapid pe lista de așteptări, dar trebuie acreditare în țară. Sunt unii de pe la Angenția Națională a Medicamentului care spun că numai EMA îl acreditează, atunci o fac și ei, deși SUA, Germania acreditează deja. Există mutații ale virusului, la care actualele vaccinuri nu mai fac față. Aceste medicamente antivirale sunt eficiente asupra mutațiilor virusului, deci trebuie să le cumpărăm cât mai repede. Iohannis este principalul artizan al eșecului campaniei de vaccinare, mai ales după ce a ieșit astă- vară și a spus că am învins pandemie. Normal că nu-ți prea mai vine să te duci la vaccinare, dacă șeful statului spune că am învins. Cei vaccinați, care nu au trecut prin boală, transmit boala, de aceea au nevoie de test PCR. Nu cred că autoritățile au fost capabile să transmită informații coerente către populație”, a declarat Lucian Duță în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.