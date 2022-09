Încrengăturile baronului de Ilfov, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean, mafia legăturilor sale la cel mai înalt nivel au fost dezvăluite la Culisele statului paralel

„Parcarea deschisă în fața aeroportului. Doamna manager a parcarii din fata Aeroportului Otopeni, construita pe un teren in litigiu si pe apele geotermale din jurul Bucurestiului este… ce credeti? De la PNL sector 3! Unde secretar general este… cine credeti? Hubert Thuma. Cine a dat avizele pentru parcare? Primaria Otopeni! Cine e primarul proaspat arestat de la Otopeni? Presedintele de onoare al…PNL Ilfov! Unde presedinte este… Hubert Thuma”, a afirmat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

„Dl de la primăria Otopeni ar putea sa ne raspunda, e in arest la domiciliu. Astazi, managera de la parcare a pus anunt, pe Facebook, ca s-a deschis parcarea. Doamna este de la PNL Sector 3. Cine e secretar general la PNL Sector 3? Dl Hubert Thuma .

Cine e dl primar Otopeni? Presedinte de onoare la PNL Ilfov, unde e presedinte dl H. Thuma.

Pus de dl Thuma. Dl primar a primit de la dl Thuma diploma de onoare”, a explicat Anca Alexandrescu.

Tribunalul Bucureşti a respins joi cererea DNA privind arestarea preventivă a primarului oraşului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, fiind plasat în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. În arest la domiciliu a fost plasat şi Constantin Vlad, director executiv în cadrul Primăriei Otopeni.

Silviu Constantin Gheorghe şi Constantin Vlad au fost reţinuţi miercuri de DNA, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, după ce ar fi efectuat plăţi ilegale către diverse firme în contul unor lucrări fictive.

„Astăzi am fost din nou la CNA, pentru că am indraznit sa vorbim de diplomele sale de studiu. Nu ne-au amendat, doar somatie. Dl Thuma ne-a reclamat dupa ce am prezentat studiile sale. Nu se gasesc nicaieri diplomele sale. De ce va feriti sa aratati diploma? Nici la Parlament, nici la Ministerul Educatiei, nici la Viena… Eu va invit in emisiune, daca vreti, emisiune 1-1, veniti cu diploma si raspundeti si la toate intrebarile de acum si pentru care i-ati pus pe fostii colegi sa ma amendeze. Dar nu ma opriti, eu nu cred in coincidente”, i-a transmis Anca Alexandrescu baronului de Ilfov, Hubert Thuma.

„Și nu cred ca e o intamplare ca dna manager de la parcare e colega cu dl Thuma, la PNL Sector 3. Mai e o coinicidenta. Potrivit surselor mele dna manager ar fi fost crescuta de Anca Boagiu, consiliera dlui H. Thuma, la CJ Ilfov. (…)

Am intrebat și la CJ Ilfov. Numai coinicdențe. Dna manager pe care am prezentat-o , PNL Sector 3, unde e dl Thuma, dl care a dat aprobare pentru autorizarea de funcționare e președinte de onoare la PNL Ilfov. Dna a fost si la cabinetul parlamentar al Sulfinei Barbu, a fost consilier local la Sector 3 pe vremea PDL… Nu cred in coinicidente. (…) E vorba de un denunț al dlui Nelu Iordache, o sa urmarim”, a avertizat Anca Alexandrescu, la Culisele statului.

Sursa Foto: Realitatea PLUS