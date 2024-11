MIZA URIAȘĂ A ASASINATULUI DE LA ARAD

Răsturnare de situație în cazul asasinatului cu bombă de la Arad. Fiica milionarului Ioan Crișan era pe punctul de a da un tun financiar chiar înainte să fie reținută.

Este vorba despre 2,5 milioane de euro pe care Laura Crisan ar fi urmat sa le incaseze.

Din informatii pe surse, aceasta a scos la vanzare afacerea tatalui sau si de asemenea vroia sa vanda 33 de hectare de teren intravilan. Acea afacere era una dintre cele mai profitabile, astfel ca Laura Crisan s-ar fi gandit ca se va imbogati, iar din acei bani cel mai probabil ar fi urmat sa plateasca suma de 100000 de euro catre cei doi complici ai ei, care au asamblat si plantat bomba in masina milionarului Ioan Crisan.

De mentionat este si faptul ca Laura Crisan nu a reusit sa faca aceasta tranzactie si a fost ridicata a doua zi de politisti. Procurorii i-au dus pe cei trei in fata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, insa magistratii au considerat ca probele stranse pe parcursul cestor 3 ani nu prezinta suspiciunea rezonabila ca Laura Crisan ar fi fost capul acestui asassinat.

In prezent, cei trei sunt cercetati in libertate insa anchetatorii strang in continuare probe.

Sursa: Realitatea de Arad