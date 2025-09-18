MUZEUL DE ISTORIE: TURURI CULTURALE, ATELIERE DE EDUCAȚIE MUZEALĂ DEDICATE PERSOANELOR VULNERABILE

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță organizarea, în perioada 24-26 septembrie, a unei serii de activități de transferabilitate și promovare în domeniul accesibilizării și incluziunii sociale – tururi culturale, ateliere de educație muzeală din cadrul unui proiect al Uniunii Europene dedicat persoanelor vulnerabile.

Potrivit unui comunicat al MNIR transmis, joi, AGERPRES, activitățile vor avea următorul format:

* miercuri, 24 septembrie, ora 11:00 – tur ghidat în cadrul expoziției tactile ‘la îndeMână’ de la sediul MNIR, prezentarea proiectului ‘InSEVE’ și brainstorming privind accesibilizarea expozițiilor MNIR;

* joi, 25 septembrie, orele 10:30-14:00 – ateliere de educație muzeală, în cadrul cărora se vor desfășura activități practice, incluzive: ‘Povestea Gânditorului de la Cernavodă și a perechii sale’ (atelier de storytelling și modelaj în lut), ‘Clipe din istorie’ (atelier senzorial);

* vineri, 26 septembrie, ora 11:00 – Creative Lab&Hub în domeniul accesibilizării patrimoniului cultural.

Activitățile se adresează tuturor celor interesați, lucrătorilor din domeniul cultural (muzee, biblioteci etc.) și reprezentanților asociațiilor persoanelor cu oportunități reduse.

Proiectul proiectului ‘Inclusion and Education for Vulnerable persons’ (InSEVE), nr. ref. 2024-1-RO01-KA210-ADU-000252410, finanțat prin programul Uniunii Europene Erasmus Plus, Educația Adulților, parteneriate la scară mică, cu suma de 60.000 euro, este implementat de către MNIR alături de partenerii săi, DOMSPAIN SLU, din Reus, Spania și Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology, Atena, Grecia.

În lunile următoare vor fi organizate, în cadrul proiectului, o conferință online având ca temă programele de educație muzeală, accesibilizarea și incluziunea în domeniul educației muzeale (noiembrie 2025), editarea și publicarea unui buletin al proiectului ‘InSEVE’ (martie 2026), evenimente de promovare și diseminare.

Muzeul Național de Istorie a României nu percepe nicio taxă aplicanților/ participanților la activitățile proiectului, participanții / beneficiarii cu oportunități reduse sunt încurajați să participe și au prioritate în procesul de selecție, iar egalitatea de șanse și echilibrul de gen sunt principii de bază în selecția grupului țintă și a beneficiarilor. AGERPRES