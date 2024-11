NICOLAE CIUCĂ: ”AVEM ÎN FAȚĂ UN BINOM TOXIC, PSD-AUR, CARE ÎNCEARCĂ SĂ FURE VOTUL ROMÂNILOR PRIN MANIPULARE”

Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, s-a aflat, vineri, la Sibiu, pentru prezentarea candidaților partidului. În discursul său, liderul PNL i-a rugat pe toți simpatizanții de centru-dreapta să nu irosească votul. „Orice vot irosit va sprijini acest binom toxic PSD-AUR”, a spus Nicolae Ciucă.

„Îi rog pe toți simpatizanții de centru-dreapta să nu irosească votul. Orice vot irosit va sprijini acest binom toxic PSD-AUR.

La Sibiu am învățat tainele profesiei militare. Le mulțumesc tuturor profesorilor și comandanților mei de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Politica nu e arta compromisului, e arta faptelor, iar dumneavoastră în Sibiu ați demonstrat-o.

Trebuie să-i respectăm pe oameni. Știți cum îi respectăm? Împlinindu-ne promisiunile, nu cum fac alții. Când cineva ne calcă în picioare demnitatea, onoarea și uită să respecte ce-am făcut, le vom răspunde la fel sau chiar mai rău. Singurul lucru pe care nu-l iert în viață este trădarea. Iar ei (PSD) ne-au trădat.

Avem în față un binom toxic, PSD-AUR, care încearcă să fure votul românilor prin manipulare. Nu-i vom lăsa. PNL nu-i va lăsa, iar românii nu-i vor vota.

PSD și sateliții săi l-au atacat pe președintele Iohannis, cu scopul de a-l aduce în centrul acestei campanii. Au uitat că în ultimii ani s-au gudurat în fața sa.

Epoca președintelui Iohannis se încheie peste mai puțin de două luni. PNL cu mine și cu toți cetățenii avem o singură luptă de dat: lupta împotriva PSD și AUR. PNL e singurul care poate să câștige această bătălie.

Am fost partidul care, atunci când am condus guvernul României, am asigurat cea mai mare absorbție de fonduri europene din istoria României. Am avut cea mai mare sumă de investiții directe în România. Am avut prima creștere economică sănătoasă, bazată pe investiții și nu pe consum.

Trebuie să menținem cota unică, să nu crească plafonul la microîntreprinderi. PNL a apărat pilonul 2 de pensii; dacă nu eram la guvernare, era naționalizat.

Am asumat legi în ceea ce privește combaterea consumului de droguri, combaterea traficului de droguri.

Voi milita pentru sprijinul familiilor care au copii cu probleme deosebite (care suferă de autism, de sindromul Down). Voi milita pentru ca familiile cu mai mult de 3 copii să poată să beneficieze de grija și de toate facilitățile necesare.

Țara se iubește prin fapte, nu prin vorbe, prin ceea ce facem în fiecare zi. Le spunem românilor să nu se lase păcăliți de binomul toxic PSD-AUR, să se gândească la România”, a transmis Nicolae Ciucă, vineri, la Sibiu.

Sursa: Realitatea Din PNL