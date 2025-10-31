NICUȘOR DAN, GAFĂ DE PREȘEDINTE LA ZIUA ARMATEI. DUPĂ ȘASE LUNI LA COTROCENI, ÎNCĂ NU ȘTIE PROTOCOLUL

După aproape jumătate de an la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan continuă să aibă probleme cu respectarea protocolului la evenimentele oficiale. Președintele a fost surprins de mai multe ori în ipostaze stânjenitoare, oprindu-se brusc sau așteptând indicații despre ce are de făcut.

La fiecare ceremonie importantă, liderul de la Cotroceni pare ezitant, fiind ghidat discret de consilieri sau de personalul de protocol. În timp ce ceilalți participanți își urmează ordinea firească a momentelor, Nicușor Dan se oprește uneori în mijlocul evenimentului, vizibil nesigur de pașii următori.

Situații similare au fost observate și în afara Palatului Cotroceni, la diverse ceremonii publice. Președintele a fost surprins căutându-și locul, întârziind reacțiile sau neștiind exact când să facă anumite gesturi, detalii care au atras atenția presei și a publicului.

Cel mai recent moment de confuzie s-a produs la ceremonia dedicată Zilei Armatei. Înainte ca momentul depunerii coroanei să fie anunțat oficial, Nicușor Dan s-a grăbit să iasă din rând și să se apropie de monument. Șefa protocolului i-a făcut un semn discret, indicându-i să aștepte. Președintele a revenit pe poziție și a reluat gestul doar după anunțul oficial.

Regulile protocolare sunt esențiale la astfel de ceremonii, fiecare pas fiind sincronizat cu momentele oficiale. Intervenția șefei de protocol a evitat o nouă gafă care ar fi putut deveni virală.

La șase luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan pare încă în etapa de acomodare cu rigorile funcției prezidențiale. Evenimentul de Ziua Armatei arată că președintele are în continuare nevoie de sprijinul echipei de protocol pentru ca ceremoniile să se desfășoare fără greșeli.