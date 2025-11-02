NICUȘOR DAN, LA LANSAREA CANDIDATURII LUI CĂTĂLIN DRULĂ. REZIȘTII ÎL VALIDEAZĂ PE LIDERUL USR PE FONDUL UNOR TENSIUNI URIAȘE ÎN COALIȚIE

USR îl validează astăzi oficial pe Cătălin Drulă drept candidat la Primăria Capitalei, într-un eveniment care riscă să provoace un nou scandal politic. Potrivit surselor, la conferința de la ora 13:00 va participa și președintele Nicușor Dan, gest care ridică semne de întrebare privind implicarea sa în campanie, deși funcția de șef al statului impune neutralitate.

Cătălin Drulă a declarat anterior că s-ar bucura de sprijinul președintelui, fapt care a alimentat și mai mult tensiunile din coaliția de guvernare. În paralel, circulă informații potrivit cărora candidatul PNL, Ciprian Ciucu, s-ar retrage din cursă în favoarea lui Drulă.

Primarul sectorului 6 a negat categoric zvonul, în timp ce liderul USR a fost rezervat, spunând că „nu are nicio informație despre vreo retragere”.

Situația riscă să inflameze relațiile deja fragile din Coaliție, mai ales că PSD a impus o regulă clară: partidele aflate la guvernare nu trebuie să se atace între ele și nici să negocieze pe ascuns.

Această regulă a fost însă deja încălcată, iar campania pentru Primăria Capitalei se anunță una dintre cele mai tensionate din ultimii ani.

