OMS ȘI EMA NEAGĂ DECLARAȚIILE LUI DONALD TRUMP: NU EXISTĂ NICIO LEGĂTURĂ DOVEDITĂ ÎNTRE PARACETAMOL, VACCINARE ȘI AUTISM

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), împreună cu agențiile de sănătate din Uniunea Europeană și Marea Britanie, susțin că paracetamolul este sigur pentru femeile însărcinate. Aceste declarații contrazic afirmațiile fostului președinte american Donald Trump, care a spus că acest medicament ar putea fi legat de autism. Agenția Națională a Medicamentului din România afirmă că urmează recomandările europene în acest sens.

În ciuda opiniei medicilor, Trump le-a spus femeilor însărcinate să evite paracetamolul, spunând că ar exista un risc mai mare ca bebelușii să dezvolte autism. În trecut, el a criticat și vaccinurile, promovând idei nefondate. Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, a explicat că unele studii au ridicat întrebări, dar nu există dovezi clare. Mai multe cercetări nu au găsit nicio legătură între paracetamol și autism.

Paracetamolul – cunoscut sub denumirile Doliprane, Dafalgan sau Tylenol – este frecvent recomandat femeilor însărcinate pentru durere sau febră. Alte medicamente, precum aspirina sau ibuprofenul, sunt contraindicate în special în ultimele luni de sarcină.

Tot luni, Trump a cerut revizuirea programului de vaccinare al copiilor și a spus că persoanele nevaccinate sau care nu iau medicamente nu suferă de autism. OMS a reacționat imediat: „Vaccinurile salvează vieți. Nu provoacă autism”, a declarat purtătorul de cuvânt, subliniind că știința confirmă acest lucru și că nu ar trebui pus în discuție.

Jasarevic a explicat că schimbarea nejustificată a programului de vaccinare crește riscul de infecții, nu doar pentru copil, ci pentru întreaga comunitate. A atras atenția că deciziile de sănătate publică trebuie să se bazeze pe dovezi științifice, nu pe opinii personale.

Deși în SUA au crescut cazurile diagnosticate de autism, mulți specialiști spun că nu este vorba despre o epidemie, ci despre o diagnosticare mai bună. Administrația Trump a promis că va investiga rapid „epidemia autismului”, însă cercetătorii rămân sceptici.

Aproximativ 62 de milioane de oameni trăiesc cu o tulburare din spectrul autist la nivel mondial. OMS susține că este nevoie de eforturi mai mari pentru a înțelege cauzele acestei afecțiuni, dar până acum nu există nicio dovadă clară că paracetamolul sau vaccinurile ar fi implicate.

Marți, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a transmis că nu există date noi care să impună schimbarea recomandărilor actuale privind utilizarea paracetamolului în sarcină. EMA spune clar că nu s-a găsit nicio legătură între paracetamol și autism. Medicamentul poate fi folosit în sarcină, atunci când este nevoie, dar la doza minimă eficientă.

Și autoritatea de reglementare din Marea Britanie a confirmat luni că paracetamolul este sigur pentru femeile însărcinate.

Sursa: Newsinn