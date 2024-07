PARLAMENTARII, CONVOCAȚI DE URGENȚĂ PENTRU MODIFICAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND GESTIONAREA URȘILOR DIN ROMÂNIA

Biroul Permanent al Camerei Deputaților se va întruni, astăzi, de la 12.30, pentru convocarea unei sesiuni extraordinare. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară pentru modificarea cadrului legislativ privind gestionarea urșilor din România, în urma tragediei care a avut loc pe un traseu montan popular printre iubitorii de munte. O tânără a murit, în Munții Bucegi, sfâșiată de un urs.

Ședința Biroului Permanent pentru convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară va avea loc începând cu ora 12.30, în format online.

Anunțul vine după ce premierul Marcel Ciolacu a subliniat în cadrul unor declarații de presă că o modificare a legii nu se poate face decât prin Parlament.

„Pornim o inițiativă și asta este, vom cere sesiune extraordinară ca să trecem prin Parlament”, a spus șeful Guvernului.

Întrebat cu privire la modificările legii, premierul a mai explicat că, momentan, subiectul este încă în analiză.

„În acest moment, la asta lucrăm. Este evident că primează viața omului, dar repet, nu va fi dat liber la împușcat urșii pe teritoriul României, fiecare cum dorim și când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a mai spus premierul.

„Am să propun colegilor din minister și am să vin foarte repede cu un proiect de lege pe care l-am mai enunțat, care nu spune altceva decât că un urs care se apropie la o distanță, pe care o s-o stabilim că-i un kilometru, că sunt doi sau trei, de orice așezare umană, e un urs care trebuie gestionat pentru că pune viața oamenilor. Dacă ucide, înseamnă să fie împușcat sau eutanasiat, pentru că am constatat că metoda realocării pe care o tot aplicăm nu dă niciun fel de rezultate”, a afirmat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Premierul Marcel Ciolacu a atras atenția că nu se va da „liber” la ucis urși pe teritoriul României, propunerile urmând a fi discutate cu experți.

Diana Maria, o tânără de 19 ani, a murit, în Munții Bucegi, sfâșiată de un urs

Diana Maria se afla în drumeție cu iubitul ei spre Cascada Caraiman, din Bucegi. În timp ce se aflau pe potecă, un urs s-a năpustit asupra fetei și a prins-o de picior, apoi a târât-o până a căzut în râpa Jepii Mici. Animalul a coborât după ea. Iubitul Dianei este cel care a sunat la 112.

„S-a întâmplat un accident şi atât. Imaginaţi-vă cum este pentru mine şi pentru persoanele apropiate ei. E pădure, la urma urmei. Nu am apucat să-l vedem… Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putere să o salvez”, a declarat baiatul care o însoțea.

Salvamontiștii ajunși la fața locului l-au găsit pe tânărul care i-a alertat în stare de șoc. Salvatorii au coborât în râpa de 120 de metri, însă nu s-au putut apropia din cauza ursului care păzea cadavrul. Animalul a sărit inclusiv la salvatori să îi atace. Norocul acestora a fost că vânătorul care îi însoțea a împușcat imediat animalul.

Polițiștii au deschis două dosare penale, unul în care se cercetează decesul fetei, iar celălalt, uciderea animalului.

