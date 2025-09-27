PESTE 15.000 DE APELURI ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ LA CALL-CENTER PENTRU INFORMAȚII PRIVIND TICHETELE DE ENERGIE

Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, peste 15.000 de apeluri de la cetățeni din toată țara interesați de tichetele de energie, arată ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.



Acesta a vizitat call-center-ul ANPIS și a transmis un mesaj de mulțumire angajaților.

‘Am fost la call-center-ul ANPIS, acolo unde colegii noștri răspund zilnic la mii de întrebări de la oameni din toată țara. Le mulțumesc pentru munca lor, pentru răbdare și pentru profesionalism. Îi încurajez pe toți cetățenii eligibili să aplice pentru tichetele de energie’, a scris sâmbătă Manole, pe rețeaua de socializare.

Potrivit datelor oficiale, într-o singură săptămână au fost înregistrate 15.117 apeluri, iar 90% dintre acestea au fost rezolvate direct de către operatori.

