Peste 6.000 de posturi din administrație dispar. Ce pățesc șoferii cu amenzi și orașele mici fără poliție locală

Peste 6.000 de posturi din administrația publică vor fi desființate, potrivit unui nou proiect de lege pregătit de Guvern. Măsura face parte din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar. Tot personalul rămas, de la funcționari la șefi, va fi evaluat anual.

Proiectul prevede și o reducere semnificativă a numărului de polițiști locali. În orașele cu mai puțin de 4.500 de locuitori, serviciile de poliție locală vor fi menținute doar dacă primăriile le pot susține din buget propriu. Noile norme impun un polițist local la 1.200 de locuitori.

Reprezentanții sindicatelor atrag atenția că aproape 1.000 de polițiști locali ar putea rămâne fără loc de muncă. Din cei 11.000 de angajați actuali, posturile care includ și funcțiile TESA ar urma să fie tăiate drastic.

În același timp, funcționarii publici vor fi evaluați anual pe baza unei fișe de post, a unui raport de activitate și a unor indicatori de performanță. Dacă apar discrepanțe între ceea ce declară angajatul și ceea ce se constată în evaluare, se va organiza un interviu de clarificare.

Măsura se aplică inclusiv șefilor din administrația publică, locală și centrală. În funcție de rezultate, aceștia vor fi menținuți în funcție, mutați sau eliberați din post. Scopul este creșterea performanței și eficientizarea banului public.

Șoferii care nu își achită amenzile în termen de 90 de zile își vor pierde temporar dreptul de a conduce. Permisul va fi suspendat automat, iar amenzile neplătite vor fi majorate cu 30% la fiecare trei luni de întârziere.

Cei care vor să vândă sau să cumpere mașini și case vor fi obligați să fie la zi cu toate dările la stat. În caz contrar, vor fi executați silit de primării sau dați pe mâna recuperatorilor de creanțe.

