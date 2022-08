Trupa rock Phoenix cântă astăzi la nunta lui George Simion. Nicu Covaci, liderul trupei, a declarat la Realitatea PLUS că a fost invitat de o fundație culturală să cânte la evenimentul de la Măciuca. Artistul spune că merge să cânte pentru românii prezenți la eveniment în starie populare. Acesta susține că nu are o problemă cu George Simion pentru că nu îl cunoaște. Formația a cântat în trecut și pentru Nicolae Ceaușescu sau Ion Iliescu, a ținut să amintească Nicu Covaci.

„Eu am venit aici pentru că am fost invitat să cânt la 10 mii de oameni, de o fundație culturală. Se cântă și se dansează în costume populare. Noi suntem formația care crede în acest popor, în această tradiție, și eu o să îmi iau și am să cânt în ie. Pentru că noi am făcut o esență, noi am luat acest folclor arhaic și l-am transformat într-un folclor modern. Noi credem în România, noi credem în poporul ăsta. (…) Am fost chemați să cântăm în fața a 10 mii de țărani. Foarte bine! (…) Eu am venit aici să cânt. (…) Că e o nuntă…, nu mă interesează”, a declarat Nicu Covaci la Realitatea PLUS.

„Am cântat și de 23 august, am cântat și pentru Ceaușescu, și pentru Iliescu, Constantinescu. Care e problema? Textele noastre au mesaj. Este vorba de poporul român. Mesajul nostru ăsta este. Unde văd România și văd români adevărați, acolo mă simt bine”, a mai spus Nicu Covaci.

Actualul lider al trupei Phoenix a dezvăluit și ce a vorbit cu George Simion și a criticat, la rândul său, acuzațiile aduse pentru faptul că a acceptat să cânte la nunta liderului AUR.

„Între timp l-am cunoscut si pe acest om Simion. Mie nu mi se pare periculos, am schimbat două vorbe. Nu știu cine are interes să ne sape și pe noi, și pe acest om, nu înțeleg”, a acuzat Nicu Covaci, după ce a fost criticat că a ales să cânte la nunta lui George Simion.